Con altas temperaturas y jornadas prolongadas, lograr que el maquillaje se mantenga intacto durante todo el día puede convertirse en un verdadero desafío. Sin embargo, especialistas advierten que la durabilidad del maquillaje no depende únicamente de elegir productos “waterproof”, sino de una aplicación técnica correcta.

“Cuando hablamos de maquillaje a prueba de agua, nos referimos a fórmulas que crean una película que repele la humedad, pero eso no significa que resistan la fricción”, explica Ana Alcántara Alcalá, maquilladora profesional y docente de la Escuela de Belleza y Estilismo del Instituto Carrión.

La especialista señala que el maquillaje puede resistir el sudor o la humedad ambiental, pero si la piel se frota con una toalla, esa película protectora se rompe. Por ello, recomienda secar siempre el rostro a toques, sin arrastrar.

Preparación de la piel: el paso más importante

Según Alcántara, durante el verano la preparación de la piel representa hasta el 70 % del éxito del maquillaje. El objetivo principal es reducir la presencia de aceites que puedan emulsionar los productos desde la base.

En ese sentido, recomienda utilizar sueros ligeros o geles acuosos, evitando cremas pesadas que incrementen el brillo o aceleren el desplazamiento del maquillaje.

Productos adecuados según el tipo de piel

La elección de productos de larga duración debe adaptarse a cada tipo de piel:

Piel grasa: priorizar bases de larga duración con acabado mate y polvos matificantes. Evitar productos cremosos que puedan “derretir” la base.

priorizar bases de larga duración con acabado mate y polvos matificantes. Evitar productos cremosos que puedan “derretir” la base. Piel mixta: aplicar técnicas de multi-priming , usando productos matificantes en la zona T e hidratantes ligeros en áreas secas.

aplicar técnicas de , usando productos matificantes en la zona T e hidratantes ligeros en áreas secas. Piel sensible: optar por fórmulas libres de fragancias y alcoholes volátiles, con pigmentos de alta fijación, pero fáciles de retirar.

La docente advierte que uno de los errores más comunes es aplicar demasiadas capas o mezclar productos incompatibles. “Usar una base acuosa sobre una prebase de silicona, o no respetar los tiempos de secado entre capas, hace que el maquillaje se desplace más rápido, incluso si es waterproof”, explica.

Cómo retirar maquillaje waterproof sin dañar la piel

El maquillaje resistente al agua requiere cuidados especiales al retirarlo. “Estos productos son oclusivos y están diseñados para adherirse a la piel. El error más frecuente es intentar quitarlos frotando, lo que genera irritación”, señala Alcántara.

Para una limpieza adecuada, recomienda usar desmaquillantes de base oleosa o bálsamos limpiadores, ya que los polímeros waterproof son lipofílicos.

“El aceite disuelve el maquillaje sin necesidad de fricción. Lo ideal es presionar suavemente el algodón impregnado durante unos segundos antes de retirar”, precisa.

Tras la limpieza, sugiere aplicar un tónico calmante y productos que ayuden a restaurar la barrera cutánea.

Finalmente, la especialista recomienda no usar maquillaje waterproof a diario, reservándolo para eventos, climas extremos o jornadas exigentes. “Siempre debe retirarse con una higiene cuidadosa para evitar brotes o reacciones en la piel”, concluye.