La noche de Halloween se ha consolidado como una de las fechas más esperadas para quienes disfrutan experimentar con el maquillaje y expresar su personalidad a través del color.

Este año, las tendencias apuntan a un retorno al glamour oscuro, combinando elegancia, brillo y un toque artístico. Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de Natura, la clave está en lograr un equilibrio entre lo misterioso y lo sofisticado.

“El maquillaje se ha convertido en el verdadero protagonista de Halloween. Con texturas metálicas, delineados precisos y labios intensos, es posible transformar cualquier look en uno impactante y lleno de carácter en pocos minutos”, comentó Valera.

Paso a paso: cómo lograr un maquillaje de bruja chic

Paso 1: Sombras con acabado metálico

Comienza iluminando los párpados con la sombra charming pearl, para aportar un brillo perlado. Luego, aplica el tono mystery purple en la cuenca del ojo y finaliza con black desire en la línea de las pestañas inferiores. Las sombras cremosas permiten un acabado elegante y duradero, ideal para toda la noche.

Paso 2: Ojos encantados

Usa el delineador retráctil purple en la línea superior y el lagrimal para intensificar la mirada. Este trazo definido añade un toque dramático y misterioso, esencial en el look de bruja moderna.

Paso 3: Detalles artísticos

Con un lápiz negro para ojos, dibuja telarañas o líneas finas desde el extremo del ojo hacia los pómulos, siguiendo la forma natural del rostro. Estos detalles artísticos dan personalidad y estilo sin sobrecargar el maquillaje.

Paso 4: Labios hechizantes

Cierra el maquillaje con el labial líquido mate Faces, en tonos marsala night o violet digital. Ambos ofrecen color intenso y duración de hasta 12 horas, con vitamina E para mantener los labios hidratados durante toda la fiesta.

Natura Faces: color, arte y expresión

La línea Natura Faces está diseñada para quienes disfrutan experimentar y crear nuevos estilos. Sus texturas versátiles y alta pigmentación permiten lograr desde looks naturales hasta propuestas atrevidas y artísticas, como el maquillaje de bruja chic.

Los productos están disponibles en la web oficial natura.com y en tiendas físicas de la marca.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el look de bruja chic?

Una versión elegante y moderna del maquillaje de Halloween, con sombras metálicas y labios intensos.

¿Qué productos se usan para lograrlo?

Sombras, delineadores y labiales líquidos mate de la línea Natura Faces.

¿Cuánto dura el maquillaje propuesto?

Hasta 12 horas, gracias a las fórmulas de larga duración.

¿Qué tonos son tendencia este año?

Tonos mistery purple, marsala night y violet digital, inspirados en el glamour oscuro.

¿Dónde comprar los productos Natura Faces?

En la web natura.com y en tiendas físicas autorizadas.