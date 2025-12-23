Diciembre es el mes de las celebraciones, los encuentros especiales y los looks que invitan a brillar. En este contexto, el maquillaje adquiere un protagonismo especial y se convierte en una herramienta clave para realzar la belleza natural con tonos cálidos, destellos sutiles y acabados luminosos.

Las tendencias de esta temporada apuestan por colores dorados, cobrizos y rojizos, combinados con texturas frescas que aportan elegancia sin exceso. Así lo explica Cynthia Valera, experta en maquillaje de Natura Una, quien destaca que el equilibrio entre brillo y sofisticación es la clave para los looks festivos.

“Los tonos dorados, rojizos, cobrizos y transparentes se combinan en armonía para crear maquillajes perfectos para las fiestas. La textura vuelve a ser fundamental: labios con efecto glossy, párpados con destellos y piel luminosa”, señala Valera.

Una rutina práctica en cuatro pasos para las fiestas

Bajo esta premisa, la especialista propone una rutina sencilla y versátil apoyada en productos de la Colección Una Celebrar, pensada para acompañar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Mirada luminosa

El primer paso es iluminar los párpados. Se recomienda aplicar un tono dorado sobre el párpado móvil y reforzar la profundidad con un cobrizo o bronce en la cuenca. Para un acabado fresco, un toque rosado metálico en el centro del párpado añade dimensión y luz.

Delineado con profundidad

Para definir la mirada, se sugiere utilizar un lápiz dúo: el tono negro estructura el contorno superior, mientras que un extremo dorado o plateado aporta luz en el lagrimal o en el centro del párpado, ampliando visualmente la mirada.

Labios de impacto

Los labios cobran protagonismo con tonos vibrantes. Los rojos intensos y rosas profundos son ideales para estas fechas, aportando elegancia y un efecto festivo inmediato, además de hidratación prolongada.

Brillos estratégicos

El look se completa con un gloss multifuncional aplicado de forma sutil en pómulos, párpados y labios. Este paso resalta los puntos de luz del rostro y aporta un acabado natural, fresco y confortable.

Maquillaje que acompaña el espíritu festivo

Diciembre invita a celebrar con luz propia, y el maquillaje se convierte en un reflejo del ánimo festivo. Las propuestas de Natura Una combinan color, textura y confort, permitiendo crear looks que se adaptan tanto a cenas navideñas como a celebraciones de Año Nuevo.

Los productos de la colección están disponibles en natura.com, en tiendas físicas y a través de consultoras de belleza, ofreciendo opciones pensadas para quienes buscan un maquillaje elegante, luminoso y duradero durante todo el mes.