Los conciertos y festivales de música se han convertido en espacios donde el maquillaje adquiere un rol protagónico como forma de expresión personal y colectiva. En estos eventos, el color, el brillo y la creatividad se imponen como parte de la experiencia.

La experta Cynthia Valera, de la marca Natura, señala que el maquillaje permite explorar identidad y conectar con la música desde una propuesta visual propia.

“El maquillaje es una herramienta muy poderosa de expresión personal, porque permite experimentar con estilos y mostrar quién eres a través del color, las texturas o el brillo”, explicó.

El maquillaje como identidad en festivales

En estos espacios, el maquillaje deja de ser una elección individual para convertirse también en una manifestación colectiva. Es común ver grupos que coordinan sus looks o incorporan elementos visuales que reflejan su afinidad con determinados artistas o géneros musicales.

Desde delineados gráficos y tonos oscuros asociados a estilos alternativos, hasta propuestas más pop con colores vibrantes y acabados luminosos, las tendencias se adaptan a distintas identidades.

Cuatro looks que marcan tendencia en conciertos

La especialista propone cuatro estilos inspirados en esta energía creativa, pensados para destacar en conciertos y festivales:

Look Vibra Real

Se caracteriza por delineados de colores intensos que refuerzan la identidad personal. Es una propuesta que apuesta por la autenticidad y el protagonismo.

Look Vibra Glow

Combina tonos vibrantes con acabados luminosos. La sombra rosa se convierte en el eje de un maquillaje expresivo y enérgico.

Look Vibra Pop

Inspirado en la cultura pop, destaca por el uso de colores llamativos y brillo. Busca transmitir optimismo y una estética divertida.

Look Vibra Astral

Propone una estética más futurista y escénica, con énfasis en delineados definidos y contrastes marcados.

Tendencias: del brillo a la expresión colectiva

Los conciertos y festivales consolidan al maquillaje como parte integral del look. Más allá de lo estético, se convierte en un lenguaje visual que acompaña la música y permite a las personas expresar su identidad.

El uso de brillos, colores intensos y acabados luminosos refleja una tendencia hacia la libertad creativa y la reinterpretación de estilos.