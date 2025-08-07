Marina Mora, ex reina de belleza y directora de Marina Mora Escuela, anunció la convocatoria oficial para el certamen Miss Teen Model Perú 2025, que busca descubrir a las próximas figuras del modelaje juvenil. Los castings se realizarán los días 8 y 22 de agosto en su sede ubicada en el distrito de Miraflores.

Dirigido a adolescentes de 13 a 19 años, el concurso se presenta como una plataforma integral que promueve no solo la belleza, sino también el liderazgo, la autoestima y la formación de jóvenes con visión y propósito. Desde su creación, el certamen ha sido el punto de partida para reconocidas figuras del entretenimiento como Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Kelin Rivera, Janet Leyva y Arlette Rujel.

“Este concurso es una plataforma única que transforma vidas. Queremos impulsar a las nuevas generaciones para que crean en su potencial y representen al Perú con orgullo en escenarios internacionales”, indicó Marina Mora, quien celebra esta nueva edición con entusiasmo y orgullo por el legado del certamen.

La ganadora de Miss Teen Model Perú 2025 representará al país en el Miss Teen Model Internacional, mientras que las primeras finalistas participarán en cinco concursos internacionales, además de recibir importantes premios, como:

S/2000 en efectivo

Beca completa en Marina Mora Escuela

Sesiones de fotos profesionales

Diseño de sonrisa

Nutricionista por un año

Otros beneficios para su desarrollo personal y profesional

Luciana Henriquez Bazán, actual Miss Teen Model Perú 2024 y primera finalista del Miss Teen Model Internacional 2025, recordó con emoción su paso por el certamen: “Gracias al concurso descubrí una nueva versión de mí misma, aprendí a confiar en mis capacidades y conocí a personas maravillosas. Representar al Perú a nivel internacional fue un orgullo que jamás olvidaré”, señaló.

Las interesadas en postular pueden comunicarse al 999 897 142 para conocer los requisitos y horarios.