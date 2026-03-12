El creador de contenido Mark Fischbach, conocido mundialmente como Markiplier, lleva al cine la adaptación del videojuego de terror Iron Lung, que se estrenará el 12 de marzo.

La película representa un paso inusual en la industria del entretenimiento: un popular creador de contenido que transforma un videojuego indie en una producción cinematográfica dirigida y protagonizada por él mismo.

Con más de 37 millones de suscriptores en YouTube, Markiplier se ha convertido en una de las figuras más influyentes del contenido de videojuegos, especialmente en el género de terror.

Un juego de terror que conquistó a la comunidad indie

El proyecto tiene su origen en el videojuego Iron Lung, desarrollado en 2022 por el creador independiente David Szymanski.

El juego presenta una historia ambientada en un océano de sangre en una luna desolada, donde un convicto debe explorar las profundidades a bordo de un pequeño submarino mientras una amenaza desconocida acecha en la oscuridad.

Su atmósfera claustrofóbica y narrativa minimalista lo convirtieron rápidamente en un título de culto dentro de la escena indie.

De los streams a una producción cinematográfica

Tras jugarlo en su canal, Markiplier decidió adaptar el juego a la pantalla grande. Durante tres años, su productora Markiplier Studios trabajó en la producción de la película.

La cinta cuenta con 127 minutos de duración y fue realizada con un presupuesto aproximado de 3 millones de dólares.

Según reportes de la industria, la película alcanzó el segundo lugar en la taquilla estadounidense, impulsada por el apoyo de la comunidad de seguidores del creador.

Inicialmente proyectada en 60 salas, la distribución creció hasta más de 3.000 cines en Estados Unidos.

Un elenco que conecta videojuegos y cine

En la película, Markiplier interpreta a Simon, un convicto enviado a explorar el océano de sangre en el submarino SM-8.

La historia amplía el universo del videojuego y explora el misterio conocido como “El rapto silencioso”, un evento que habría eliminado todas las estrellas del universo y dejado a la humanidad en la oscuridad.

El elenco también incluye a:

Caroline Rose Kaplan

Troy Baker , conocido por dar voz a Joel en The Last of Us y a Booker DeWitt en BioShock Infinite

, conocido por dar voz a Joel en y a Booker DeWitt en Elsie Lovelock

El proyecto se posiciona como un cruce entre el mundo de los videojuegos, el streaming y el cine de terror independiente.

Ficha técnica