La sobrepoblación de perros y gatos representa uno de los principales desafíos en materia de bienestar animal y salud pública en el Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) estima que más de 6 millones de perros viven en situación de abandono, mientras que otros cálculos elevan la cifra de animales sin hogar a más de 7 millones.

La presencia de animales en las calles, producto de camadas no planificadas y abandono, genera riesgos tanto para los propios animales como para la comunidad, incluyendo la propagación de enfermedades, episodios de agresividad y accidentes.

En este contexto, especialistas en medicina veterinaria señalan que la esterilización es una de las medidas más efectivas para enfrentar esta problemática.

“Además de controlar la reproducción, la esterilización reduce comportamientos de riesgo como la agresividad territorial, el marcaje con orina o el impulso de escapar en busca de pareja, lo que muchas veces termina en atropellos, peleas o contagio de enfermedades”, explicó la Dra. Galy Mendoza, directora de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Norbert Wiener.

Beneficios para la salud de perros y gatos

Más allá del control de la reproducción, la esterilización aporta beneficios importantes para la salud de perros y gatos.

En las hembras, este procedimiento ayuda a prevenir infecciones uterinas, reduce el riesgo de tumores mamarios y evita alteraciones hormonales como la pseudopreñez.

En los machos, elimina el riesgo de cáncer testicular, reduce la probabilidad de prostatitis y hernias perianales, y disminuye lesiones asociadas a peleas con otros animales.

La especialista también indicó que, al reducir el estrés relacionado con el celo y la reproducción, los animales pueden tener una vida más tranquila y segura.

Mitos que aún frenan la esterilización

A pesar de los beneficios comprobados, persisten creencias que generan dudas entre algunos dueños de mascotas.

Entre los mitos más frecuentes está la idea de que las mascotas deben tener al menos una camada antes de ser esterilizadas o que la cirugía hará que el animal se vuelva lento o pierda su instinto protector.

Sin embargo, la evidencia veterinaria indica que estas creencias no tienen sustento científico. El procedimiento no modifica la personalidad del animal, sino que reduce conductas asociadas a las hormonas sexuales, como el marcaje o el impulso de escapar en busca de pareja.

Recomendaciones antes y después del procedimiento

En términos generales, los veterinarios recomiendan realizar la esterilización entre los 6 y 9 meses de edad, aunque cada caso debe evaluarse de forma individual según la especie, raza y condiciones del animal.

Antes de la cirugía, la mascota debe:

Estar en buen estado de salud

Tener al día su calendario de vacunación

Contar con desparasitación vigente

Después del procedimiento, se recomienda:

Mantener reposo

Limitar la actividad física

Seguir estrictamente las indicaciones médicas

“Esterilizar también es un acto de responsabilidad y cuidado hacia nuestras mascotas. Aunque pueda generar temor pensar en una cirugía, los beneficios superan ampliamente los riesgos y ayudan a prevenir enfermedades, accidentes y camadas que muchas veces terminan en abandono”, concluyó la especialista.