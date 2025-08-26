La cinta animada Mascotas al rescate (Pets on a Train) se estrena este jueves 28 de agosto en todas las salas de cine del país, bajo la dirección de Benoit Daffis y Jean-Christian Tassy. Esta producción internacional, que combina talento de Francia y Estados Unidos, busca conquistar a niños y adultos con una historia emocionante y entrañable.

La trama inicia cuando un tren arranca inesperadamente llevándose solo a las mascotas. Los animales descubren que detrás de este accidente está Hans, un tejón lleno de rencor. En medio de la tensión, el choque del tren parece inevitable, pero los protagonistas contarán con Falcon, un astuto mapache dispuesto a arriesgarlo todo para salvarlos.

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, esta película de animación y aventura familiar llega a Perú de la mano de BF Distribution, con la promesa de llenar las salas de risas, sorpresas y mensajes sobre la amistad y el valor del trabajo en equipo.

👉 Mira el tráiler aquí: YouTube.

Ficha técnica: