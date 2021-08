El creador de contenido para redes sociales, Jhon Galvis, dio a conocer a través de Facebook que su mascota llamada ‘Bella Creación’, conocida como el ‘gato mochilero’ -con el que viajó por varios países- murió al parecer debido a un envenenamiento.

Con mucho pesar y en medio del llanto, el colombiano confirmó a través de un Facebook Live la muerte de su mascota de manera extraña.

“Mataron a Bella ¿Por qué tienen que ser tan envidiosos humanos? Se acabó ¡Envenenaron a Bella, se fue! Dabas luz, maldi... humanidad, ya no podremos dar la alegría que íbamos a dar. ¿Por qué me quitaron a Bella?. Humanos de...”, dijo muy afligido.

(Foto: Instagram)

Como se sabe, Jhon y su ‘gato mochilero’ se hicieron conocidos a través de las redes sociales, por viajar juntos por varios países, una aventura llena de sorpresas, travesías y emociones; logrando cautivar a sus numerosos seguidores.

Cabe precisar que el felino fue rescatado en Barranquilla (Colombia) y tras realizar varios viajes de turismo con su dueño, durante la pandemia se instalaron en Paraguay, donde el colombiano encontró el amor y formó una familia.

Llanto y desconsuelo

Visiblemente afectado, el colombiano relató que el último 15 de agosto fue la última vez que vio a ‘Bella Creación’ con vida. Aquella noche se fue a dormir como de costumbre y dejó la ventana abierta para que su mascota pudiera hacer su recorrido habitual; pero al despertar por la mañana no estaba en su cama y fue a buscarlo.

En el patio de su casa, halló a “Bella” en el suelo. Su cuerpo estaba tieso y sin signos de ataque de otro animal, por lo que el amante de los viajes y los gatos, cree que murió envenenado.

“No consigo paz, me siento intranquilo, impotente, tengo un dolor atascado aquí en el pecho que me desespera. Estoy recorriendo cada rincón de esta casa y de este patio donde mi Bella criatura solía hacer su recorrido para encontrar algún indicio o, no sé, algo que me explique qué fue lo que pasó. No sé cómo explicar este dolor que estoy sintiendo”, manifestó llorando.

Ahora, veterinarios realizan una autopsia para determinar la causa de su deceso.

Además, en una entrevista con el diario ‘La Nación’, Jhon Galvis había declarado que su gato le ayudó a salir de un problema que tenía con las drogas y que le tenía un amor inmenso debido a que había sido la única criatura viviente que no lo juzgó durante aquella terrible etapa de su vida.

El creador de contenidos recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de los cibernautas, e incluso le dedicaron una pintura en homenaje a sus viajes con su querida mascota.

(Foto: Instagram)

