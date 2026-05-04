La Met Gala 2026 se celebra este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, reafirmando su posición como el evento más importante de la moda global.

Organizada por Vogue, la gala tiene como objetivo recaudar fondos para el Costume Institute, aunque con el tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural global.

¿A qué hora empieza la Met Gala 2026?

La alfombra roja inicia desde las 5:00 p. m. (hora de Perú).

Horarios en Latinoamérica y España:

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p. m.

México (CDMX): 4:00 p. m.

Chile, Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay: 7:00 p. m.

España: 12:00 a. m. (martes)

¿Dónde ver la Met Gala 2026 en vivo?

La transmisión oficial estará disponible en:

Canal de YouTube de Vogue

Sitio web oficial de Vogue

Redes sociales (Instagram, TikTok)

La cobertura mostrará la alfombra roja, ya que el evento principal es privado y sin acceso a cámaras.

Invitados y figuras confirmadas

Aunque la lista completa es reservada, ya se han confirmado importantes figuras:

Beyoncé (regresa tras 10 años)

Nicole Kidman

Venus Williams

Anna Wintour

También figuran celebridades como:

Zoë Kravitz

Doja Cat

Sabrina Carpenter

LISA

Sam Smith

Además, el evento cuenta con el patrocinio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Tema de la Met Gala 2026

La temática de este año es “Fashion is Art”, que propone interpretar la moda como una forma de arte y expresión creativa.

Se espera que los asistentes presenten looks conceptuales, escultóricos y altamente creativos.

Un evento que trasciende la moda

La Met Gala reúne cada año a cerca de 450 invitados del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte, consolidándose como una de las noches más influyentes a nivel global.