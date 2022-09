Si bien el brócoli o coliflor son alimentos muy nutritivos, el olor que los caracteriza no es del agrado de todos y resulta muy invasivo, pues no hay rincón de la casa al que no llegue. ¿Cómo neutralizar su aroma al estar dentro de una olla? Estos trucos caseros te ayudarán.

Los causante del mal olor son los isotiocinatos, unos compuestos de la familia del azufre presentes en estas verduras, que se liberan en contacto con el agua hirviendo.

Trucos caseros para combatir el mal olor del brócoli o coliflor

Para evitar que toda tu casa se llene de este olor lo ideal es echar un chorro de vinagre en el agua mientras los cocinas.

También se puede llenar un tazón con vinagre blanco y ponerlo al lado de la olla, según aconsejan desde La Vanguardia .

. Otro truco casero es poner un paño humedecido en vinagre sobre la tapa de la olla en la que estés cocinando las verduras.

Durante la cocción del brócoli o coliflor puedes añadir un par de cáscaras de limón o un chorro de zumo en el agua hirviendo.

Al aplicar estos trucos caseros el sabor de tus verduras no variarán, solo evitarás el molesto olor.

¿Cómo evitar que se escape el olor de la olla?