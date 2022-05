Todo un éxito. El tema musical inspirado en el expresidente Martín Vizcarra, “Mi bebito fiu fiu, cobra nueva popularidad las redes sociales.

Tras la difusión de unos presuntos chats entre el exmandatario y Zully Pinchi, excandidata al Congreso por Somos Perú, el conocido DJ Tito Silva lanzó un remix inspirado en una de las frases que la expostulante envió al ex Jefe de Estado.

Ahora, dicha canción inspiró un anime difundido a través de la red social Instagram. “Enróllame así, con azúcar en polvo endúlzame, ya que tú eres mi rey. ¡Qué lindo eres tú! Eres mi bebé, mi bebito fiuu fiuuu”, entona la canción, para luego escucharse: “Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así”.

El post ya suma 1.443 likes y 8.631 reproducciones. Además, se da cuenta de la colaboración, para la realización de dicho contenido audiovisual, de Sayri & Chappy.

Zully Pinchi dice que chats con Vizcarra fueron “sacados de contexto”: “Solo me pidió que lo apoye” (VIDEO)

Zully Pinchi, excandidata al Congreso por Somos Perú, se pronunció por primera vez sobre los supuestos chats íntimos con el expresidente Martín Vizcarra y la canción “Mi bebito, fiu fiu”, que se ha convertido en viral en las redes sociales.

En diálogo con Canal N, indicó que las conversaciones de WhatsApp han sido “sacadas de contexto”, esto al ser consultada sobre el tema musical inspirado en los supuestos chats románticos.

“Esos diálogos tienen que probarse para ver si son ciertos o no”, dijo al evitar afirmar si dichas conversaciones son verdaderas o no. “¿Hay fotografías? También hay una canción, un poema, cosas, todos sacados de contexto”, añadió.

Pinchi también negó haber sido infiel y evitó responder si el exmandatario engañó o no a su esposa. “A mí sí me han sido infiel, es una de las razones por las cuales me he separado y estoy en un proceso de divorcio. No (fui infiel), jamás”, subrayó.

Declaraciones de Zully Pinchi, excandidata al Congreso por Somos Perú, sobre Martín Vizcarra. (Video: Canal N)

“[¿Cree que Vizcarra fue infiel?] No tengo idea, hay que preguntarle a él”, agregó respecto a una supuesta reunión privada con el también excandidato al Congreso en un lujoso hotel del Cusco.

“Yo lo he tomado con mucha madurez, firmeza porque entiendo lo que es la política. Cuando uno decide pasar el umbral, no ser el ermitaño o el anacoreta que trabaja haciendo labor social pero con el reflector anonimato, sin las cámaras, con perfil bajo y si uno quiere pasar esa frontera y hacer proyectos importante para el país, y no eres parte del círculo de corrupción, van a querer expectorarte”, sentenció.