La comedia peruana Mi Mejor Enemiga se posicionó como el estreno número uno en la taquilla nacional durante su primer fin de semana en salas, consolidándose como una de las producciones locales con mejor arranque en lo que va del año.

El filme, que se estrenó el jueves 5 de febrero, destacó en la cartelera pese a competir con producciones internacionales de grandes estudios de Hollywood, un resultado que refuerza el buen momento del cine peruano y asegura su permanencia en las salas a nivel nacional.

Un elenco que conecta con el público

La película cuenta con un elenco coral integrado por Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante, además de la participación especial de Timoteo y Karina Rivera.

Durante el fin de semana, el público también fue sorprendido con visitas del elenco a distintas salas de cine, reforzando el contacto directo con los espectadores.

La reacción de la directora

La directora Saskia Bernaola expresó su agradecimiento por la respuesta del público:

“Estamos muy agradecidos con el público peruano por su presencia en las salas a nivel nacional. El objetivo de la película era hacerlos reír en medio de tantas malas noticias y creemos que lo estamos logrando”.

Protagonista de la Fiesta del Cine

Tras su exitoso debut, Mi Mejor Enemiga formará parte de la Fiesta del Cine, evento que se desarrollará del lunes 9 al miércoles 11 de febrero, con entradas a S/6.50 en las principales cadenas de cine del país.

El buen desempeño del estreno motivó la apertura de nuevas funciones, y el elenco continuará recorriendo distintas salas para compartir con los espectadores.