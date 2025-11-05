El actor estadounidense Michael Keaton, ganador del Globo de Oro por Birdman (2014), regresa a la gran pantalla con “El padre del año”, una película que combina comedia, drama y emoción familiar.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Keaton ha demostrado ser uno de los intérpretes más versátiles y queridos de Hollywood. Desde su inolvidable papel como Batman en la versión dirigida por Tim Burton, hasta sus aclamadas actuaciones en Beetlejuice, Spotlight (ganadora del Oscar a Mejor Película) y The Founder, el actor ha sabido equilibrar profundidad y carisma en cada rol.

Una historia de amor, familia y redención

En El padre del año, Keaton interpreta a Andy Goodrich, un hombre que debe hacerse cargo de sus hijos gemelos cuando su esposa entra en rehabilitación. En el proceso, se enfrenta al desafío de convertirse en el padre que nunca fue y de reconciliarse con su pasado.

La película, dirigida por Hallie Meyers-Shyer, marca el reencuentro de Keaton con el drama familiar y la comedia ligera. Lo acompañan en el elenco Mila Kunis y Andie MacDowell, en una historia que celebra el perdón, la paternidad y las segundas oportunidades.

“Keaton logra conmover sin caer en el sentimentalismo, ofreciendo una actuación íntima y honesta que recuerda por qué es uno de los grandes nombres del cine contemporáneo”, señalaron críticos estadounidenses en las primeras reseñas de la cinta.

Estreno y expectativas

El padre del año llega a los cines el 13 de noviembre, con distribución internacional y alta expectativa entre los seguidores del actor.

El filme promete ser una de las propuestas más emotivas de la temporada, consolidando una nueva etapa en la carrera de Michael Keaton, quien vuelve a demostrar que nunca es tarde para reinventarse… ni para ser un buen padre.

Datos clave

Título original: Goodrich ( El padre del año )

( ) Protagonista: Michael Keaton

Michael Keaton Elenco: Mila Kunis, Andie MacDowell

Mila Kunis, Andie MacDowell Dirección: Hallie Meyers-Shyer

Hallie Meyers-Shyer Género: Comedia dramática

Comedia dramática Estreno: 13 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 Distribuidora: Universal Pictures

Universal Pictures Duración: 1h 50 min aprox.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena “El padre del año”?

El 13 de noviembre en salas de cine.

¿De qué trata la película?

Cuenta la historia de un padre que debe cuidar solo a sus hijos y enfrentarse a su propio crecimiento emocional.

¿Quién dirige la cinta?

Hallie Meyers-Shyer, directora de Home Again.

¿Qué actores acompañan a Michael Keaton?

Mila Kunis y Andie MacDowell.

¿Qué mensaje transmite la película?

Habla sobre la redención, el perdón y las segundas oportunidades familiares.