El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, reaccionó incómodo cuando la periodista de canal N Angélica Valdés le preguntó si el presidente Pedro Castillo estaba gobernando. Esto sucedió en el Hotel Mayflower, en Washington (Estados Unidos), donde se encuentra alojado el jefe de Estado y su comitiva para la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“¿El presidente Pedro Castillo está gobernando?”, preguntó la reportera Angélica Valdés.

“Pensé que esta era la última pregunta que me hacía hace tres, pero sí, el presidente Castillo está gobernando. Usted hace cinco preguntas y me dijo que era la última ¿recuerda? No le parece que deberíamos cumplir con nuestra palabras cuando tenemos este tipo de referencias”, dijo Pedro Fracke.

“Disculpe, es que no hay oportunidad de hablar con los ministros de Estado. Lamentablente (...) no se moleste ministro, muchas gracias, estamos en vivo para canal N. (...)Son interrogantes que tienen los peruanos”, respondió Angélica Valdés.

“No me molesto. Muchas gracias. Pero me parece que cuando uno dice la última pregunta yo siempre pienso que es la última (...) Le agradezco, señorita. Sé que es el trabajo de los periodistas y me parece muy bien”, respondió Francke.

Pedro Francke se encuentra en Washington, Estados Unidos, para acompañar al presidente Pedro Castillo en las reuniones que tendrá el jefe de Estado con los representantes del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer viaje oficial del mandatario al exterior.

Guido Bellido a periodista: “Tienes que lavarte el oído porque no escuchas”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se mostró incómodo con las consultas de la prensa semanas atrás. “Reitero, parece que no entienden, el Ministerio Público está facultado y todos tenemos que respaldar”, comentó cuando se le consultó sobre qué se dispondrá en relación al cadáver de Abimael Guzmán.

