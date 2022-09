Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera, conocidas como ‘Misias pero viajeras’, se han vuelto tendencia en redes sociales y no por un nuevo video de sus viajes al extranjero, sino por señalar que Lima Este y Norte no son turísticas, debido a su inseguridad. Además, compararon esas zonas con El Cairo en Egipto.

“Lima Norte y Lima Este son zonas muy habitadas y donde vive más de la mitad de la población limeña. En estas áreas hay mucho movimiento, mucho tráfico, mucho comercio, siempre c on Fátima bromeamos diciendo que se parece un poco a El Cairo en Egipto, pero esas zonas no son turísticas, simplemente aquí la gente vive y tiene su vida diaria y ya”.

Luego continuaron con: “Miraflores es el distrito turístico por excelencia y de hecho donde estamos ahorita lo consideramos bastante seguro; y Barranco, un distrito bohemio, auténtico”.