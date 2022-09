Magaly Medina arremetió contra Giuliana Rengifo, asegurando que ella está obsesionada con su esposa, el notario Alfredo Zambrano.

“Parece que la cumbiambera, más bien, tiene una obsesión con mi esposo, de otra forma no se entiende por qué lleva hablando de él hace meses. Y cada vez le añade a su historia nuevas mentiras”, expresó Magaly Medina a Trome.

Luego continuó con: “barbaridades de todo tipo que tengo que escuchar de la gente que no sabe cómo dañarme. Es uno de los riesgos de ser quién soy. Al punto de tener que mirar cómo una bataclana quiere echar sombras de duda sobre la integridad de mi matrimonio y esas son las bataclanas que después se rasgan las vestiduras llamándose ‘señoras’”.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.

