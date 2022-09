En la última edición de su programa, Magaly Medina aseguró que Katherine Tapia, la aún esposa del notario pucallpino ampayado con Giuliana Rengifo, fue la que se comunicó al chismefono para denunciar que estaba siendo víctima de una infidelidad.

“Él es un hombre casado, con 3 hijos y la señorita Rengifo lo sabe y no le importa, y tampoco le importa que el mundo lo sepa, pues ya lo ha publicado. Soy la más interesará en que se los descubra, y estoy segura que tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa. Con todo esto voy a pedir el divorcio”, se lee en los chats de WhatsApp.

“Soy la más interesada que el ampay sea en algo más comprometedor, que se metan al hotel, pues o algo tipo Melissa”.

¿Quién es Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo se volvió tendencia hace varios meses, luego que confesara en Amor y Fuego haber tenido una relación de más de un mes con el notario Alfredo Zambrano, ahora esposo de Magaly Medina.

Recordemos que Giuliana Rengifo es una cantante piurana de cumbia que comenzó su carrera musical desde muy temprana edad en la orquesta Canela Tropical.

Luego pasó a integrar el grupo Piura Boys en el que estuvo 2 años y, cuando llegó a Lima, ingresó a Agua Bella con tan solo 17 años.

Cabe destacar que, con la última agrupación mencionada, ella ganó más protagonismo en la farándula limeña, ya que viajó a diversos rincones del país y también al extranjero. En la actualidad, ella tiene tres hijos.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.

La exintegrante de “Agua Bella” aseguró que Alfredo Zambrano nunca la trató como algo pasajero, sino, con miras de tener una relación formal, pues la trataba con mucho amor y cariño.

“Me mandaba a recoger al aeropuerto cuando yo venía de viaje. De verdad, era una relación normal, tranquila, solo que yo soy un personaje público, él siempre era supercariñoso conmigo, era muy detallista, cómo es siempre al principio de una relación”, acotó.

“Yo creo que lo hacía para cuidarme de ella, porque obviamente es Magaly Medina. (…) Yo creo que ella sí está dolida, pero fue una relación que ya pasó hace mucho tiempo y lo que haya pasado en una relación queda entre los dos”.

