“Miss Rosi en Ropoponpom” es una propuesta teatral y musical creada especialmente para niños de 0 a 8 años, que fusiona el universo musical y educativo de Miss Rosi con el mundo escénico del Teatro Ropoponpom, reconocido por su enfoque en la fantasía y el arte contemporáneo.
El espectáculo ha sido concebido como una experiencia artística integral, pensada para estimular los sentidos y acompañar el desarrollo temprano a través de la música y el teatro.
Dirección escénica y propuesta artística contemporánea
La puesta en escena está dirigida por Emilio Montero Schwarz, director escénico que aporta una visión de gran formato a la producción. Su trabajo integra colores, luces, texturas y aromas, reforzando el carácter multisensorial del espectáculo.
La propuesta combina la ternura y los valores que caracterizan el trabajo de Miss Rosi con una realización artística contemporánea, orientada a generar una experiencia inmersiva para el público infantil y sus familias.
Música, personajes y estimulación emocional
Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de las canciones más representativas del repertorio de Miss Rosi, que incluyen personajes emblemáticos como:
- El elefante Trompita
- El perro Boby
- El Pato Renato
- El Pollito Lito
La obra parte de la premisa de que la primera infancia es una etapa clave del desarrollo humano, y utiliza el arte escénico como herramienta para estimular la coordinación motora, la atención, la memoria afectiva y la inteligencia emocional, promoviendo la creatividad y la exploración.
La duración del espectáculo es de 45 a 50 minutos.
Trayectoria educativa y artística de Miss Rosi
Miss Rosi es una de las artistas y educadoras más reconocidas del Perú en el ámbito infantil. Su carrera está dedicada a la pedagogía musical, con múltiples discos, espectáculos y materiales educativos que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias y centros educativos del país.
Su trabajo se caracteriza por integrar arte, enseñanza, ternura y valores, con un enfoque respetuoso del desarrollo infantil.
Fechas, horarios y venta de entradas
La temporada de “Miss Rosi en Ropoponpom” se realizará en el Jockey Plaza, del 13 al 28 de diciembre.
Las funciones serán:
- Sábados y domingos
- Hora: 11:30 a. m.
Las entradas están disponibles a través de Teleticket. El evento está pensado como un espacio de encuentro familiar y una alternativa cultural navideña para la primera infancia.