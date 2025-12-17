“Miss Rosi en Ropoponpom” es una propuesta teatral y musical creada especialmente para niños de 0 a 8 años, que fusiona el universo musical y educativo de Miss Rosi con el mundo escénico del Teatro Ropoponpom, reconocido por su enfoque en la fantasía y el arte contemporáneo.

El espectáculo ha sido concebido como una experiencia artística integral, pensada para estimular los sentidos y acompañar el desarrollo temprano a través de la música y el teatro.

Dirección escénica y propuesta artística contemporánea

La puesta en escena está dirigida por Emilio Montero Schwarz, director escénico que aporta una visión de gran formato a la producción. Su trabajo integra colores, luces, texturas y aromas, reforzando el carácter multisensorial del espectáculo.

La propuesta combina la ternura y los valores que caracterizan el trabajo de Miss Rosi con una realización artística contemporánea, orientada a generar una experiencia inmersiva para el público infantil y sus familias.

Música, personajes y estimulación emocional

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de las canciones más representativas del repertorio de Miss Rosi, que incluyen personajes emblemáticos como:

El elefante Trompita

El perro Boby

El Pato Renato

El Pollito Lito

La obra parte de la premisa de que la primera infancia es una etapa clave del desarrollo humano, y utiliza el arte escénico como herramienta para estimular la coordinación motora, la atención, la memoria afectiva y la inteligencia emocional, promoviendo la creatividad y la exploración.

La duración del espectáculo es de 45 a 50 minutos.

Trayectoria educativa y artística de Miss Rosi

Miss Rosi es una de las artistas y educadoras más reconocidas del Perú en el ámbito infantil. Su carrera está dedicada a la pedagogía musical, con múltiples discos, espectáculos y materiales educativos que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias y centros educativos del país.

Su trabajo se caracteriza por integrar arte, enseñanza, ternura y valores, con un enfoque respetuoso del desarrollo infantil.

Fechas, horarios y venta de entradas

La temporada de “Miss Rosi en Ropoponpom” se realizará en el Jockey Plaza, del 13 al 28 de diciembre.

Las funciones serán:

Sábados y domingos

Hora: 11:30 a. m.

Las entradas están disponibles a través de Teleticket. El evento está pensado como un espacio de encuentro familiar y una alternativa cultural navideña para la primera infancia.