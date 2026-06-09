La cuenta regresiva terminó. El Mundial 2026 está listo para comenzar y promete convertirse en la edición más grande de la historia del fútbol. Organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, el torneo reunirá a 48 selecciones y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, mientras que la final se jugará en Nueva York/Nueva Jersey, poniendo punto final a una Copa del Mundo que romperá varios récords.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán diversas opciones para seguir el torneo.

DIRECTV y DGO ofrecerán la transmisión completa de los 104 partidos.

América TV y América tvGO emitirán 40 encuentros de manera gratuita, incluyendo partidos de la fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y la final.

Cinco curiosidades que debes conocer del Mundial 2026

1. Será el Mundial más grande de la historia

Por primera vez participarán 48 selecciones, ampliando significativamente el número de equipos respecto a las 32 selecciones que disputaron las ediciones anteriores.

2. Se jugarán 104 partidos

La ampliación del formato elevará el número de encuentros de 64 a 104, estableciendo una cifra récord en la historia de los mundiales.

3. Tres países serán anfitriones

Nunca antes una Copa del Mundo había sido organizada por tres naciones simultáneamente. Estados Unidos, México y Canadá compartirán la sede del torneo.

4. México hará historia

México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras haber organizado los torneos de 1970 y 1986.

5. Messi y Cristiano buscan otro récord

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

Cómo disfrutar mejor los partidos desde casa

Con más de un centenar de encuentros en el calendario, muchos aficionados preparan sus hogares para seguir el torneo con familiares y amigos.

En ese contexto, los televisores de última generación buscan ofrecer una experiencia más inmersiva. Entre ellos destaca el LG OLED Evo AI G6 de LG Electronics, que incorpora tecnologías enfocadas en mejorar el brillo, el contraste y la calidad de imagen durante transmisiones deportivas.

Disponible en versiones de 55, 65, 77 y 97 pulgadas, el equipo también integra la plataforma inteligente webOS para acceder a contenidos y aplicaciones desde una sola pantalla.

Con más selecciones, nuevos récords y figuras históricas en acción, el Mundial 2026 promete convertirse en una edición inolvidable para millones de aficionados alrededor del planeta.