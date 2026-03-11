La celebración del MAR10 DAY llegó a Lima con una intervención artística de gran escala. Frente al Estadio Nacional se inauguró un mural de 110 metros de largo por 6 de alto inspirado en los personajes de Super Mario Galaxy, una propuesta que busca reunir a seguidores de la franquicia y al público en general.

El proyecto fue dirigido por el artista de Street Marketing Dumser y contó con la participación de 15 muralistas y una arquitecta de proyectos urbanos. En la obra aparecen figuras como Mario, Peach, Luigi, Rosalinda, Bowser, Bowser Junior y Yoshi, en una composición llena de color pensada para convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos.

“Estamos muy emocionados de llevar el universo de Mario Galaxy a gran escala. Intervenir un espacio urbano de esta magnitud con un mural inspirado en un ícono cultural como Mario Bros es una oportunidad increíble. Queremos que el público se detenga, lo disfrute y sienta que la ciudad también puede convertirse en parte de esta celebración”, manifestó el artista.

La actividad también coincide con el inicio de la venta anticipada de entradas para Super Mario Galaxy, la película, cuyo estreno en cines está previsto para el miércoles 1 de abril a nivel nacional.

El interés por la saga en el país ya quedó demostrado en 2023, cuando la primera entrega de Super Mario Bros llevó a 3,284,037 espectadores a las salas, convirtiéndose en la animación más vista del año en Perú.