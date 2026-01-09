El espectáculo “Música de Película” regresa a los escenarios con una propuesta que reúne algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine y de populares series de televisión.

La puesta en escena, de casi dos horas de duración, combina arreglos musicales cuidadosamente elaborados con la interpretación de una selecta orquesta y coros. El repertorio está diseñado para conectar al público con su memoria audiovisual, a través de melodías que marcaron distintas épocas y que hoy siguen siendo referentes culturales.

El programa incluye música de películas emblemáticas como Rocky, Superman, Misión Imposible y El Padrino, así como temas de recordadas series de televisión como Baywatch, Alf, Friends, Mi bella genio y Hechizada, entre otras. La propuesta destaca por su enfoque sensorial y su cuidada ejecución musical.

Renzo Dalí, egresado de la Universidad Nacional de Música y con licenciatura de la Universidad Thames Valley de Londres, lidera este proyecto. Además de su trayectoria como director de orquesta, es músico multiinstrumentista, productor, compositor y arreglista.

La función se realizará el 12 de febrero, por primera vez, en el Teatro Nos, bajo la dirección del director musical Renzo Dalí y con la participación de una orquesta de cámara.