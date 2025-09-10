La NASA lanzó la iniciativa “Send Your Name with Artemis”, que permitirá a cualquier persona en el mundo registrar su nombre para viajar simbólicamente a bordo de la cápsula Orion en la misión Artemis II, prevista para abril de 2026. Se trata de una oportunidad única para acompañar a los astronautas en la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años.

Los nombres serán almacenados en una tarjeta SD que se llevará en la nave Orion, la cual recorrerá el espacio profundo, sobrevolará la Luna y regresará a la Tierra. Para participar, basta con ingresar a la página oficial de la NASA, registrar el nombre y generar un PIN personal, que permite descargar un pase digital de abordaje. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de enero de 2026.

¿Qué es Artemis II?

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y marcará un paso clave hacia la exploración de Marte. La misión durará unos diez días y llevará a cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se convertirán en la primera tripulación en acercarse a la Luna desde el programa Apolo.

La cápsula Orion recorrerá una trayectoria en forma de “ocho” alrededor del lado oculto de la Luna, alcanzando más de 370.000 kilómetros de la Tierra, antes de regresar y amerizar en el océano Pacífico, frente a San Diego.

El programa Artemis busca no solo realizar descubrimientos científicos, sino también sentar las bases para las primeras misiones tripuladas al planeta Marte, consolidando un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial.