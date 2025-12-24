Las celebraciones de fin de año en Perú, que se extienden desde la tarde del 24 de diciembre hasta el amanecer del 1 de enero, llenan las calles de música, luces y fuegos artificiales. Para miles de perros y gatos, sin embargo, estos días representan miedo, estrés y riesgos asociados a ruidos intensos y alimentos tóxicos en la mesa.

Desde MSD Animal Health en Perú, empresa especializada en salud animal, se promueve que las fiestas incluyan a las mascotas de forma responsable.

“Con anticipación y pequeños ajustes, las fechas del 24 y el 31 pueden ser noches felices también para tu perro o gato. Evitar sustos es la mejor forma de demostrarles amor”, señala Silvia Panta, representante técnica de Animales de Compañía de la compañía.

A continuación, cinco recomendaciones clave para proteger a las mascotas durante estas fechas.