Las celebraciones de fin de año en Perú, que se extienden desde la tarde del 24 de diciembre hasta el amanecer del 1 de enero, llenan las calles de música, luces y fuegos artificiales. Para miles de perros y gatos, sin embargo, estos días representan miedo, estrés y riesgos asociados a ruidos intensos y alimentos tóxicos en la mesa.
Desde MSD Animal Health en Perú, empresa especializada en salud animal, se promueve que las fiestas incluyan a las mascotas de forma responsable.
“Con anticipación y pequeños ajustes, las fechas del 24 y el 31 pueden ser noches felices también para tu perro o gato. Evitar sustos es la mejor forma de demostrarles amor”, señala Silvia Panta, representante técnica de Animales de Compañía de la compañía.
A continuación, cinco recomendaciones clave para proteger a las mascotas durante estas fechas.
- Crear una zona segura dentro del hogar: Habilita un espacio tranquilo con su cama, una prenda con tu olor, música suave o el televisor a volumen medio y luz tenue. Mantén ventanas cerradas y cortinas gruesas para amortiguar sonidos y destellos. Este ambiente les brinda seguridad y puede reducir notablemente los temblores y el nerviosismo.
- Usar chalecos o camisetas antiansiedad: Estos accesorios aplican una presión suave que genera una sensación similar a un abrazo constante, ayudando a disminuir el estrés. Se recomienda colocarlos días antes para que la mascota se acostumbre. Son especialmente útiles en casos de fobia a ruidos fuertes.
- Realizar un paseo largo por la tarde: Salir a caminar entre las 3 y 5 p.m. los días 24 y 31 permite que el perro llegue cansado a casa y duerma durante las horas de mayor ruido. El ejercicio ayuda a liberar energía acumulada y reduce la ansiedad. Los juegos de olfato antes de entrar al hogar potencian este efecto.
- Ofrecer premios seguros durante la cena: Brindar alimentos permitidos como pavo cocido sin sal ni piel, zanahoria cocida, manzana sin semillas o snacks dentales, mantiene a la mascota entretenida y evita que se acerque a comidas peligrosas. Esto reduce el riesgo de intoxicaciones, frecuentes en estas fechas.
- Evitar castigos y reforzar la calma: No regañes a tu mascota si se muestra asustada. Mantén una actitud tranquila y refuerza con caricias o palabras suaves cuando esté relajada. Tu comportamiento influye directamente en su sensación de seguridad.