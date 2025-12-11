Lima será sede del espectáculo “Navidad a Todo Ritmo”, un evento que reunirá a artistas y creadores de contenido infantil con propuestas enfocadas en la temporada navideña. El show se realizará el 21 de diciembre en el Parque de la Exposición, según anunciaron los organizadores.

El espectáculo forma parte de un nuevo concepto que integra números musicales y contenidos dirigidos al público familiar, combinando proyectos con alcance en plataformas digitales, televisión y teatro.

Topa encabeza la presentación con su show navideño

El cantante y animador argentino Diego Topa, figura destacada del entretenimiento infantil en Latinoamérica, llegará a Lima con un espectáculo navideño basado en una licencia oficial de Disney. Topa es reconocido por su trabajo como conductor de programas infantiles, su participación en doblajes cinematográficos como Chicken Little y Cars, y su presencia en series de Disney como Manny a la obra y Los héroes de la ciudad.

Kardenas HK3 y Maricarmen Marín se suman al cartel

El grupo Kardenas HK3, integrado por las hermanas Fernanda, Marcela y Daniela Cárdenas, participará también en el evento. Su canal de YouTube supera los 4 millones de suscriptores y ha consolidado una audiencia en México y otros países de la región.

La cantante peruana Maricarmen Marín, reconocida por su trayectoria en la cumbia y por sus producciones musicales navideñas, presentará parte de su repertorio infantil y estacional, el cual mantiene vigencia en eventos familiares a nivel nacional.

Chiki Toonz completan el espectáculo

El elenco peruano Chiki Toonz —conformado por Catalina Parra, Ivanna Vernal, Thaís Patiño, Mariano Ramírez, Oliver Tschudi y Naima Luna— formará parte del espectáculo. El grupo reúne a jóvenes con experiencia en actuación, canto y baile en teatro, cine y televisión, seleccionados tras un proceso convocado a decenas de menores.

Entradas disponibles

Las entradas para “Navidad a Todo Ritmo” están disponibles a través de Ticketmaster y cuentan con tarifas diferenciadas para público familiar, según la organización.