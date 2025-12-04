La temporada navideña incrementa significativamente el riesgo de cortocircuitos y sobrecargas eléctricas en viviendas y comercios. Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en lo que va del 2025 se han registrado más de mil incendios vinculados a fallas eléctricas. A ello se suma que el 65% de casas y negocios no cuentan con sistemas adecuados de protección, de acuerdo con ABB.

El uso intensivo de luces navideñas, extensiones saturadas, equipos de alto consumo conectados simultáneamente y adornos de mala calidad puede desencadenar emergencias durante las fiestas.

“Es la combinación perfecta para un cortocircuito”, advierte ABB

El Ing. Johnny Guerrero, especialista en protección eléctrica de ABB, explicó que diciembre concentra un pico de riesgos eléctricos por factores acumulados:

“Se juntan el desconocimiento de la población, conexiones improvisadas, productos falsificados, instalaciones deficientes y tableros antiguos sin protección adecuada: es la combinación perfecta para un cortocircuito o una sobrecarga”.

El experto añadió que muchas viviendas aún utilizan dispositivos obsoletos como las ‘llaves de cuchilla’, prohibidas por no ofrecer protección real frente a cortocircuitos.

Dispositivos obligatorios que salvan vidas

Guerrero enfatizó que los interruptores termomagnéticos y diferenciales son de uso obligatorio desde hace seis años, según el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, y cumplen funciones esenciales:

Interruptor termomagnético: detecta sobrecargas y cortocircuitos, evita recalentamiento y previene incendios.

detecta sobrecargas y cortocircuitos, evita recalentamiento y previene incendios. Interruptor diferencial: detecta fugas de corriente y corta la energía para evitar descargas eléctricas o electrocuciones.

Cuatro recomendaciones para evitar emergencias en Navidad

1. Instalar un sistema de protección más seguro

El especialista recomienda reemplazar las antiguas llaves de cuchilla por interruptores termomagnéticos para riel DIN, complementados con diferenciales.

2. Verificar el correcto funcionamiento del interruptor

Se debe adquirir dispositivos de marcas confiables y realizar la prueba de desenclavamiento del mecanismo para confirmar que responden adecuadamente.

3. Usar interruptores individuales para equipos de alto consumo

Equipos como rapiduchas, termas, lavadoras, hornos microondas o aires acondicionados deben contar con circuitos propios y no compartir la misma línea eléctrica.

4. Contar siempre con asesoría técnica especializada

Al instalar o comprar productos eléctricos, se recomienda consultar con un electricista calificado, a fin de garantizar materiales seguros y evitar improvisaciones peligrosas.

Datos clave