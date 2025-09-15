La espera terminó. Ne Zha 2, la película animada más taquillera en la historia del cine chino y ya ubicada en el top cinco de la taquilla mundial, llegará a todos los cines del Perú este jueves 25 de septiembre. La cinta, dirigida por Yu Yang, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año y un imperdible para disfrutar en la pantalla grande.

En esta nueva entrega, el carismático Ne Zha deberá unir fuerzas con el príncipe dragón Ao Bing en una misión cargada de conspiraciones, sacrificio y lealtad. Juntos se enfrentarán a criaturas fantásticas y a batallas épicas que decidirán el destino de sus mundos, en una historia donde la amistad se convierte en el verdadero poder.

Convertida en un fenómeno cultural, Ne Zha 2 ha superado a grandes producciones animadas recientes y promete conquistar al público peruano con una experiencia inmersiva, disponible en idioma original, 3D y D-BOX.

La película se presenta como un plan ideal para compartir en familia o con amigos, con una propuesta visual deslumbrante que mezcla acción, fantasía y emoción en una de las producciones animadas más comentadas del año.