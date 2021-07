Norma Yarrow, electa congresista del partido político Renovación Popular, expresó su indignación luego de que haya sido mencionada en un audio protagonizado por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, a quien calificó de “delincuente”.

“Por esos audios que están circulando. Primero, no soy la Yarrow, no soy una cosa, soy Norma Yarrow Lumbreras, soy una señora. Lo segundo, el señor Vladimiro Montesinos es un delincuente, traidor a la patria y debería morir en la cárcel por engañar a los peruanos”, dijo la elegida parlamentaria.

Yarrow también aclaró que, por su amistad con el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, no la pueden vincular con el “asqueroso plan” que tienen en su contra, por lo que tomará acciones legales.

“Mi apellido no lo van a ensuciar, tampoco van a callarme, porque soy una peruana que va a seguir defendiendo la democracia”, finalizó en su video.

Indignada que usen mi apellido, que me traten como una cosa y lo peor que me relacionen con un personaje letal para el País. Rechazo categóricamente esta vinculación y que ensucien mi nombre cuando lo he cuidado durante tantos años. #vladiaudios pic.twitter.com/plYBVGE6ns — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 1, 2021

¿Qué dijo Vladimiro Montesinos?

“Si no tienen (fondos) que los busquen [...] Tienen un montón de gente que los han financiado. Que toquen las puertas, no? [...] ¿Quién puede ayudar? Yo no sé pues. Ya tiene ahí al hijo de Dionisio Romero, esa gente, ¿no? ¿Sabes a quién más pueden buscar también? Al Arturo Woodman. Está muy vinculado a Dionisio Romero [...] todos tienen que poner su granito de arena. Y a última hora que le pidan al Porky (Rafael López Aliaga). Que hablen con la (Norma) Yarrow y que Yarrow hable con el Porky, pero no se duerman, el tiempo está en contra”, planteó el exasesor preso en un audio difundido por IDL-Reporteros.

