Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente preso Alberto Fujimori, protagoniza dos audios difundidos hoy por el portal IDL-Reporteros en los que se le escucha asegurar que Fuerza Popular y Keiko Fujimori deberían buscar financiamiento de terceros para pagar unos supuestos sobornos para lograr el favorecimiento de tres miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La primera de las conversaciones ocurrió el 22 de junio entre Montesinos y el exmilitar Pedro Rejas, quien también protagonizó audios que fueron difundidos por Fernando Olivera la semana pasada. En ella, el exasesor preso en la Base Naval del Callao señala que se debe aplicar una “guerra no convencional” a través de un contacto con Guillermo Sendón.

“Están yendo a lo clásico, a lo convencional [...] Eso no va a funcionar. La solución que te he dicho yo es con el Guillermo (Sendón), ese es el único que tiene una llegada directa a las personas”, dijo Vladimiro Montesinos, en alusión a los supuestos contactos de Sendón con tres magistrados del pleno del JNE, sin incluir a su presidente, de quien dice que es el “enemigo” por estar “contaminado”.

“Tiene que entrar una persona que sea amigo de la persona y les diga ‘oye compadre, necesito que me apoyes con ese tema’ [...] No dejen pasar más el tiempo compadre, porque van a pronunciarse en contra y ya no va a haber ninguna opción. Acá se están jugando el todo por el todo”, añadió.

Ante esta insistencia, Pedro Rejas asegura que “esta persona”, en presunta alusión a algún contacto de Fuerza Popular, le dijo que no tiene los fondos. Cabe recordar aquí que, en uno de los audios difundidos por Fernando Olivera, Guillermo Sendón le dijo a Rejas que Luis Arce Córdova, magistrado del pleno del JNE actualmente suspendido, le había pedido un pago de US$ 3 millones.

“Si no tienen (fondos) que los busquen [...] Tienen un montón de gente que los han financiado. Que toquen las puertas, no? [...] ¿Quién puede ayudar? Yo no sé pues. Ya tiene ahí al hijo de Dionisio Romero, esa gente, ¿no? ¿Sabes a quién más pueden buscar también? Al Arturo Woodman. Está muy vinculado a Dionisio Romero [...] todos tienen que poner su granito de arena. Y a última hora que le pidan al Porky (Rafael López Aliaga). Que hablen con la (Norma) Yarrow y que Yarrow hable con el Porky, pero no se duerman, el tiempo está en contra”, planteó el exasesor preso.





Segundo audio de Vladimiro Montesinos

La segunda conversación, que IDL-Reporteros fecha el 21 de junio, muestra a Vladimiro Montesinos reincidir en su recomendación de usar medios de una “guerra no convencional” y no recurrir a los abogados allegados a Fuerza Popular, como Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.

“La están engañando (a Keiko Fujimori). Es esta confianza en la (Giulliana Loza). La Loza es una chica. No tiene pues, un orientador estratégico. Le he mandado decir a la hija del que falleció, el ‘Chizito’ (Juan Valer Sandoval), le mandé decir qué es lo que tenía que hacer, pero la chica se muere de miedo”, señala.

“Lo que tienen que hacer es ir a la Embajada de Estados Unidos y hablar con el de inteligencia de la embajada, llevarle toda la documentación del fraude [...] Puede ir el marido de ella (Mark Vito Villanella) como es norteamericano, puede ir a la embajada, llevar los documentos, mostrarlos, dejarlos al de la embajada y pedir que los remitan al jefe de ellos en Washington”, recomendó.

“Vengo hace una semana insistiendo en esa cojudez, pero a la Loza no le da la cabeza para nada, ni sabe qué se hace”, añadió Montesinos.

Al final del audio, Vladimiro Montesinos asegura que está haciendo estas coordinaciones de manera desinteresada, al asegurar que él saldrá de prisión por sus propios medios. “No tengo interés, no me importa. Yo ya voy a salir porque tengo el tiempo cumplido. Entonces, simplemente, lo hago porque me parece una barbaridad lo que está pasando”, se le oye decir a Pedro Rejas.





Lo que dijo la Marina de Guerra

El Ministerio de Defensa (Mindef) informó el 26 de junio que relevó de manera inmediata al oficial a cargo del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao y a los tres guardias asignados en junio por las llamadas efectuadas por Vladimiro Montesinos.

A través de un comunicado, indicó que una de las personas relevadas es el jefe del Servicio de Policía Naval y jefe del CEREC, quien tenía a su cargo la administración y elaboró el informe preliminar dado a conocer ayer por la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En tanto, los oficiales de guardia asignados el mes de junio eran los encargados de marcar los teléfonos y custodiar a los internos durante sus llamadas.

“Los cuatro oficiales han sido puestos a disposición de la Dirección de Administración de Personal de la Marina de Guerra del Perú mientras se realicen las investigaciones conforme a ley y en el más breve plazo. Cuando culminen sus resultados serán difundidos”, detalló.

Esto ocurrió luego que la Marina de Guerra y el INPE aseguraran que Vladimiro Montesinos había hecho llamadas de manera irregular los días 10 y 23 de junio, como respuesta a la difusión de audios por parte de Fernando Olivera. En sus pronunciamientos, ninguna de estas instituciones ha mencionado otras conversaciones como las difundidas hoy por IDL-Reporteros.