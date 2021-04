El candidato presidencial por Alianza Para el Progreso, César Acuña, se refirió a su novia, Gisell Prado, y reveló lo que más le gusta de ella en una entrevista con la conductora de televisión Juliana Oxenford.

“Es una mujer muy trabajadora, con muy buenos sentimientos, realmente una mujer muy honesta, transparente y algo que me encanta es que dice lo que siente, piensa, nunca, cuando ve que están mal las cosas, lo dice y eso es bueno. Estos tres años me ha cambiado la vida, es una compañera, pareja, amiga y me siento muy bien”, aseveró en ‘Al estilo Juliana’.

“Creo que (estoy) bendecido en todo, ha llegado en el mejor momento, en que necesito una persona que me dé la fuerza, coraje, aliento y lo más importante es que pareciera que no hubiera diferencia en edad”, agregó.

Novia de César Acuña revela que su madre se oponía a la relación y cómo se enamoró - ATV

¿Cómo se enamoró de César Acuña?

Gisell Prado narró que siempre admiró al candidato presidencial por APP y cuando viajó a Tumbes hubo un acercamiento con él, por lo que se enamoró.

“Yo lo conozco hace más de 20 años porque he estudiado y trabajado en la universidad. Se dio la oportunidad de ayudar a la política y en ese caso me voy a la región de Tumbes, entonces ahí hubo el acercamiento con él. Ya lo conocía, lo admiraba un montón, lo quería, le tenía mucha gratitud y desde ahí empezó a nacer ese amor que tenemos”, sostuvo.

NOTAS SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES DE PERÚ DE 2021