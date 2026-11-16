La película peruana Olaya llegará a los cines nacionales el 3 de diciembre, con una historia inspirada en José Olaya, pescador de Chorrillos que participó en la lucha por la independencia del Perú.

Dirigida por Javier Márquez y protagonizada por Aníbal Lozano, la producción recrea acontecimientos de 1823 mediante grabaciones en escenarios históricos, escenas acuáticas y un despliegue técnico que involucró a diversas instituciones.

Diez datos curiosos del rodaje de “Olaya”

Un año de preparación física. Aníbal Lozano entrenó durante doce meses para enfrentar las exigentes escenas en altamar, incluidas largas jornadas en aguas frías. Grabaciones cerca de la isla San Lorenzo. El equipo utilizó embarcaciones de apoyo y equipos de rescate, con colaboración de la Marina de Guerra del Perú y el Club Regatas Lima. Participaron 15 caballos. El Ejército del Perú apoyó las escenas de guerra, mientras los actores recibieron clases de equitación antes de las grabaciones. Construyeron un pueblo de 1823. La producción levantó desde cero un escenario inspirado en el antiguo Chorrillos, utilizando playas, cerros y cuevas naturales. Filmaron en el Real Felipe. La histórica fortaleza del Callao fue utilizada durante una semana para recrear acontecimientos de la independencia. Un incendio real frente a cámaras. Una de las secuencias incluyó la quema controlada del barrio construido para la película, mediante efectos especiales prácticos. El mar fue uno de los grandes desafíos. El equipo contó con la experiencia del nadador Javier Márquez, quien realizó una travesía de 23 kilómetros entre Chorrillos y La Punta. Vestuario confeccionado desde cero. Las prendas fueron diseñadas tomando como referencia pinturas y representaciones del siglo XIX, incluidas obras de Pancho Fierro. Maquillaje para ocultar tatuajes. El protagonista tiene la espalda tatuada, por lo que se utilizaron productos especiales para cubrir los diseños durante las escenas acuáticas. Grabaron 90 terabytes de material. La producción reunió aproximadamente 90 terabytes de archivos audiovisuales. Su primer montaje duraba tres horas y terminó reducido a 100 minutos. Una escena congregó a cerca de 200 personas.

Estos detalles fueron difundidos por la producción cinematográfica como parte de la promoción de su estreno.

Una película dedicada al héroe José Olaya

La cinta también cuenta con una banda sonora original y una propuesta visual que busca recrear la vida del mensajero patriota durante la independencia del Perú.

El proyecto comenzó a gestarse cuando su director tenía 17 años y finalmente llegará a las salas peruanas el próximo jueves 3 de diciembre.