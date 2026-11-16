La película peruana Olaya llegará a los cines nacionales el 3 de diciembre, con una historia inspirada en José Olaya, pescador de Chorrillos que participó en la lucha por la independencia del Perú.
Dirigida por Javier Márquez y protagonizada por Aníbal Lozano, la producción recrea acontecimientos de 1823 mediante grabaciones en escenarios históricos, escenas acuáticas y un despliegue técnico que involucró a diversas instituciones.
Diez datos curiosos del rodaje de “Olaya”
- Un año de preparación física. Aníbal Lozano entrenó durante doce meses para enfrentar las exigentes escenas en altamar, incluidas largas jornadas en aguas frías.
- Grabaciones cerca de la isla San Lorenzo. El equipo utilizó embarcaciones de apoyo y equipos de rescate, con colaboración de la Marina de Guerra del Perú y el Club Regatas Lima.
- Participaron 15 caballos. El Ejército del Perú apoyó las escenas de guerra, mientras los actores recibieron clases de equitación antes de las grabaciones.
- Construyeron un pueblo de 1823. La producción levantó desde cero un escenario inspirado en el antiguo Chorrillos, utilizando playas, cerros y cuevas naturales.
- Filmaron en el Real Felipe. La histórica fortaleza del Callao fue utilizada durante una semana para recrear acontecimientos de la independencia.
- Un incendio real frente a cámaras. Una de las secuencias incluyó la quema controlada del barrio construido para la película, mediante efectos especiales prácticos.
- El mar fue uno de los grandes desafíos. El equipo contó con la experiencia del nadador Javier Márquez, quien realizó una travesía de 23 kilómetros entre Chorrillos y La Punta.
- Vestuario confeccionado desde cero. Las prendas fueron diseñadas tomando como referencia pinturas y representaciones del siglo XIX, incluidas obras de Pancho Fierro.
- Maquillaje para ocultar tatuajes. El protagonista tiene la espalda tatuada, por lo que se utilizaron productos especiales para cubrir los diseños durante las escenas acuáticas.
- Grabaron 90 terabytes de material. La producción reunió aproximadamente 90 terabytes de archivos audiovisuales. Su primer montaje duraba tres horas y terminó reducido a 100 minutos. Una escena congregó a cerca de 200 personas.
Estos detalles fueron difundidos por la producción cinematográfica como parte de la promoción de su estreno.
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Una película dedicada al héroe José Olaya
La cinta también cuenta con una banda sonora original y una propuesta visual que busca recrear la vida del mensajero patriota durante la independencia del Perú.
El proyecto comenzó a gestarse cuando su director tenía 17 años y finalmente llegará a las salas peruanas el próximo jueves 3 de diciembre.