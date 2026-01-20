Una orquesta de Guatemala se convirtió en tendencia en TikTok luego de que se difundiera un video en el que sus integrantes aparecen tocando envueltos en frazadas para resistir el intenso frío.

El clip fue publicado en la cuenta @richard.ortiz113 y muestra a los músicos sobre el escenario cumpliendo con su presentación pese a las bajas temperaturas, sin dejar que el clima afectara el desarrollo del show.

Frazadas, cobijas y mucho compromiso

En las imágenes se observa a varios cantantes abrazados bajo una cobija mientras interpretan las canciones, intentando mantenerse calientes sin perder la energía frente al público.

Uno de los momentos más comentados es el del baterista, quien aparece prácticamente cubierto por completo con una manta, dejando apenas visible su rostro mientras continúa tocando. En contraste, el tecladista optó por una casaca gruesa, demostrando que el frío no sería excusa para abandonar la presentación.

Reacciones y humor en redes sociales

El video ya alcanza casi tres millones de visualizaciones y generó una avalancha de comentarios cargados de humor y admiración. Entre los mensajes más destacados se leen frases como:“¿Tocaron en el Polo Norte?”, “Ante todo la responsabilidad de sacar el concierto”, “Es el nuevo estilo de cantar del año 2026”, “Prefiero pasar vergüenza y no frío” o “Era el outfit del evento”.

Incluso, algunos seguidores comenzaron a inventar nombres para la orquesta y a celebrar la dedicación de los músicos frente a condiciones climáticas extremas.

Música que supera las inclemencias

Más allá de las bromas, el clip abrió una conversación sobre el esfuerzo que realizan muchos artistas para cumplir con su público, aun cuando el clima juega en contra. La combinación de talento, profesionalismo y humor convirtió a esta orquesta guatemalteca en una sensación viral.

Envueltos en frazadas, pero firmes en su compromiso, los músicos demostraron que ni el frío más intenso puede frenar la pasión por la música.