El pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del Mundial de Desayunos, la iniciativa creada por el streamer español Ibai Llanos. En la gran final, el popular platillo peruano venció a la arepa de Venezuela en una reñida votación.

El torneo comenzó el 18 de agosto con 16 países y sus desayunos típicos en competencia. A lo largo de las semanas, los usuarios votaron en cada ronda a través de las cuentas oficiales de Ibai en TikTok, Instagram y YouTube.

Con este resultado, el pan con chicharrón se convierte en el gran campeón del certamen virtual, uniendo a los peruanos en redes sociales y celebrando uno de los sabores más representativos de su gastronomía.