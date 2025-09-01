El pan con chicharrón y tamal siguen dejando en alto la gastronomía nacional. Este lunes, el streamer español Ibai Llanos confirmó que el plato peruano clasificó a la semifinal del Mundial de los Desayunos, tras vencer al bolón de verde de Ecuador en una reñida votación en redes sociales.

En la siguiente fase, el desayuno peruano se medirá contra Chile (marraqueta con palta), mientras que en la otra semifinal competirán Venezuela (arepas reinas) y Bolivia (salteñas).

Camino de Perú en el torneo

Octavos de final: Perú venció a México (chilaquiles).

Perú venció a México (chilaquiles). Cuartos de final: superó a Ecuador (bolón de verde).

superó a Ecuador (bolón de verde). Semifinal: se enfrentará a Chile.

El torneo gastronómico, que reúne a 16 países con sus desayunos más representativos, busca coronar al “mejor desayuno del mundo” en un formato similar al del Mundial de la FIFA.

Los países participantes

Argentina (medialunas), Bolivia (salteñas), Chile (marraqueta con palta), Colombia (arepas), Costa Rica (gallo pinto), Ecuador (bolón de verde), España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva), Estados Unidos (pancakes), Perú (pan con chicharrón), Reino Unido (English breakfast), República Dominicana (mangú con tres golpes), Venezuela (arepas reinas), Japón (desayuno tradicional con salmón y tamagoyaki), Francia (croissant), México (chilaquiles) y Guatemala (desayuno chapín).

¿Cómo votar por Perú?

Los usuarios pueden apoyar al pan con chicharrón y tamal en las redes de Ibai Llanos:

En Instagram , votando en la encuesta fijada en el primer comentario de la publicación.

, votando en la encuesta fijada en el primer comentario de la publicación. En TikTok, dando “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por el streamer.Además, se puede reforzar el apoyo comentando y compartiendo la publicación para sumar votos.

Un torneo viral

Ibai Llanos explicó que el objetivo del Mundial es zanjar el eterno debate sobre cuál es la mejor gastronomía del mundo: “He creado el Mundial de los Desayunos para acabar con el debate de qué país tiene la mejor comida”. Con más de 12 millones de seguidores en Instagram y 23 millones en TikTok, la votación ha alcanzado gran alcance internacional.