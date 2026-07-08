Lima será la primera ciudad en recibir Paradox Park, un parque temático inmersivo e itinerante que abrirá sus puertas desde el 30 de agosto en el ex Daytona Park, con ingreso por la Puerta 4 del Jockey Club del Perú, en la avenida El Derby.

La propuesta busca ofrecer una experiencia de entretenimiento para toda la familia mediante una combinación de atracciones, espectáculos en vivo, concursos y una historia interactiva que transporta a los visitantes a distintas épocas de la historia.

Según la organización, el recinto contará con una infraestructura superior a los 25 000 metros cuadrados, de los cuales más de 5 000 metros cuadrados estarán destinados a atracciones tematizadas.

Un recorrido por distintas civilizaciones

A diferencia de un parque tradicional, Paradox Park plantea una narrativa basada en viajes por el tiempo y el espacio. Cada temporada presentará una temática diferente con el objetivo de renovar la experiencia de los asistentes.

Los visitantes podrán acceder en turnos de cuatro horas y media para recorrer los distintos espacios diseñados para públicos de diferentes edades.

Principales atracciones

Entre las experiencias anunciadas destacan:

Las Olimpiadas de Zeus , un circuito de obstáculos de 285 metros con más de 45 desafíos físicos.

, un circuito de obstáculos de 285 metros con más de 45 desafíos físicos. Roma vs. Egipto , una zona temática de más de 2 600 metros cuadrados inspirada en dos de las civilizaciones más representativas de la antigüedad.

, una zona temática de más de 2 600 metros cuadrados inspirada en dos de las civilizaciones más representativas de la antigüedad. El Laberinto del Minotauro , recorrido ambientado en la mitología griega.

, recorrido ambientado en la mitología griega. Los Jardines Colgantes de Babilonia , espacio dirigido principalmente al público infantil.

, espacio dirigido principalmente al público infantil. Juegos de feria con premios y una zona gastronómica con diversas alternativas de alimentos y bebidas.

Arvix, el personaje principal del parque

La historia del parque gira alrededor de Arvix, un zorro inspirado en el desierto de Sechura, en Piura.

Según la narrativa de Paradox Park, el personaje encuentra el denominado Medallón del Infinito, objeto que le permite abrir portales hacia diferentes épocas históricas y mantener el equilibrio entre las distintas eras que conforman el universo del parque.

La organización también anunció que el personaje formará parte de futuras iniciativas de entretenimiento, incluyendo contenido digital y productos oficiales.

Entradas y fechas

Paradox Park iniciará operaciones el 30 de agosto en el ex Daytona Park, ubicado junto al Jockey Club del Perú.

Las entradas se encuentran en preventa a través de la aplicación Yape, en la sección Entradas, y mediante la plataforma Joinnus.