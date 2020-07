Esta noche, la empresaria y exmodelo Patty Wong brindó una entrevista al dominical Punto Final en la que habló acerca del impacto del nuevo coronavirus en nuestro país y por la cual pudo sobresalir.

Cuando se le consultó si es que busca promocionar su restaurante con sus últimas apariciones en televisión, Wong no pudo contener las lágrimas por la difícil situación de la que es testigo a diario.

Patty Wong llora por crisis (Latina)

“Tengo 17 años. El local que tuve que cerrar vendía S/2 millones al año y he tenido que aprender a desprenderme de cosas para hacerlas bien porque la gente no entiende el momento que estamos pasando. La cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo. Serán unas 300 a 400 personas, totalmente depresiva porque están quebrando”, acotó la empresaria visiblemente afectada.

Wong indicó que de las 400 personas a las que vio en fila, solo pudo darle empleo a 3. Asimismo indicó que le preocupa ver que varios establecimientos se encuentran cerrados por la crisis económica generada a causa de la pandemia del COVID-19.

“Esto si no lo hacemos en unidad no salimos. De verdad que es muy difícil el momento que estamos pasando. No somos un país europeo” añadió la exmodelo.

Además, instó a las personas a dejar de criticar las acciones que se llevan a cabo durante la crisis: “Si vas a criticar, da posibilidades. Desde tu comodidad es muy fácil criticar. Este momento va a marcar historia”, puntualizó.

Pide solidaridad

La empresaria gastronómica instó a sus colegas a que ayuden a sus trabajadores tal como ella lo hizo debido a que son muchas familias las que están detrás de ellos.

“No podemos echarle toda la responsabilidad al gobierno. Cada individuo va a hacer que esta situación tenga un menor impacto, que salvemos vidas”, comentó.

VIDEO RELACIONADO

Patty Wong como empresaria

Patty Wong como empresaria - Domingo Al Día/ América TV - OJO