La música vuelve a ocupar un lugar central en el cine de John Carney, realizador reconocido por películas como Once y Sing Street. En “Letras Robadas”, el director presenta una historia centrada en la amistad, la identidad y la posibilidad de comenzar de nuevo.

La trama sigue a Rick, un cantante de bodas que quedó lejos del éxito que alguna vez imaginó. Su vida cambia cuando conoce a Danny, una exestrella de una popular boy band, con quien comparte una improvisación musical durante una noche inesperada.

De ese encuentro nace una canción que rápidamente alcanza el éxito y devuelve a Rick al centro de la industria musical. Sin embargo, el protagonista deberá enfrentar las decisiones que implica recuperar el reconocimiento que siempre buscó.

Paul Rudd y Nick Jonas encabezan el reparto

La película reúne a Paul Rudd, reconocido por su trayectoria en la comedia y el drama, y a Nick Jonas, quien continúa ampliando su carrera cinematográfica con nuevos proyectos en la pantalla grande.

A través de sus personajes, el filme aborda temas como la nostalgia, el paso del tiempo, las oportunidades perdidas y el deseo de reconstruir la propia vida, utilizando la música como vehículo para conectar con las emociones de sus protagonistas.

El sello de John Carney

Fiel al estilo que ha caracterizado su filmografía, John Carney apuesta nuevamente por canciones originales, momentos íntimos y personajes imperfectos que encuentran en la música una forma de reconciliarse con su pasado.

Más que una historia sobre la fama, “Letras Robadas” propone una reflexión sobre la amistad, la autenticidad y las segundas oportunidades, elementos que han definido las producciones más reconocidas del cineasta.

La película llegará a los cines el 2 de julio y busca posicionarse entre los estrenos más emotivos de la temporada.