El actor español Pedro Alonso, quien dio vida a ‘Berlín’ en “La casa de papel”, lanzó su primer libro titulado “El libro de Filipo”, el cual terminó de escribir durante su estadía en la amazonia peruana.

A través de una transmisión en vivo con su compañero en “La casa de papel”, Jaime Lorente, el actor confesó que esta obra es una creación muy importante para él ya que le tomó dos años escribirlo y plasmarlo.

“Este libro ha sido un hombre que me ha dicho: ‘Párate, mira para adentro que hay mucho por ver; y mira para afuera y enfrenta tu realidad. Tienes que ser responsable de lo que has querido y de lo que vas a querer”, manifestó en el live.

Por si fuera poco, Lorente elogió el libro de Pedro Alonso: “Hay algo de Filipo en todos los humanos del planeta, creo que todos vamos en busca de la verdad”. Cabe señalar que “El libro de Filipo” tiene una esencia autobiográfica combinada con ficción.

Pedro Alonso se mostró muy emocionado por publicar su primera obra; sin embargo, confesó que ya había escrito antes, pero estaba esperando su camino, no obstante, fue “El libro de Filipo” el que lo ayudó a “encontrar su voz”.

“Escribía mal. Denso y pedante. Un día me di cuenta de que tenía 573 páginas y que había un arco narrativo. Lo di a leer a algunos amigos, entre ellos un escritor, y me decían que lo publicase. Yo preferí no hacerlo, aunque me sirvió para encontrar mi voz”, reconoció ‘Berlín’.

