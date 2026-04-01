La banda infantil Pequeño Pez llegará a Lima como parte de su gira regional 2026, con un espectáculo dirigido a niños y adultos que se realizará el 28 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná.

El show contará con dos funciones programadas a las 2:00 p. m. y 5:30 p. m., e incluirá música en vivo, teatro, danza y participación directa del público. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Una propuesta escénica que combina música y teatro

El espectáculo de Pequeño Pez está diseñado como una experiencia interactiva que integra distintos lenguajes artísticos en escena. La puesta incluye personajes, coreografías y canciones que buscan mantener la atención del público familiar durante toda la función.

La propuesta recorre diversos géneros musicales dentro de una narrativa continua, permitiendo que los asistentes participen activamente cantando y acompañando a los personajes en cada segmento del show.

Esta dinámica ha sido parte central del crecimiento del proyecto, que ha desarrollado una propuesta artística enfocada en el entretenimiento familiar.

Trayectoria internacional y presencia en grandes escenarios

El proyecto es liderado por Ceci Peredo e Iván Fonrouge, quienes impulsan una propuesta musical dirigida al público infantil.

Durante sus más de 10 años de trayectoria, la banda ha realizado presentaciones en escenarios como el Teatro Gran Rex y el Teatro Broadway, además de recorrer distintos países de Iberoamérica.

Según la información difundida por los organizadores, el proyecto supera los mil millones de reproducciones en plataformas digitales y forma parte del catálogo del sello Universal Latino.

Funciones y venta de entradas en Lima

La presentación del Pequeño Pez Tour 2026 – Lima está programada para el lunes 28 de julio de 2026, fecha coincidente con el feriado por Fiestas Patrias en Perú.

Las entradas están disponibles en la plataforma Ticketmaster, mediante su canal oficial de ventas, y el espectáculo está dirigido a público familiar, incluyendo niños y adultos.