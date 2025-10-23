La música infantil que conquista a Latinoamérica aterriza en la capital. Pequeño Pez, el fenómeno argentino con más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales y shows con entradas agotadas en Argentina, Uruguay y Chile, llegará por primera vez al Perú con un espectáculo que une música, teatro y valores. La función será el domingo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Surco.

Con más de diez años de trayectoria, la banda ha revolucionado la manera de conectar con las infancias a través del arte, mezclando géneros como rock, cumbia, reggae, murga y swing, con mensajes de empatía, respeto y alegría. Este trabajo ha sido reconocido con la declaratoria de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires y su reciente firma con Universal Music Latino, que impulsa su expansión internacional.

Entre sus temas más populares destacan “Chocolate”, “Pez Tiburón” y “Astronauta”, canciones que se han vuelto parte del día a día en cumpleaños, colegios y hogares de miles de familias. En Lima, el grupo interpretará además los temas de su nuevo disco “Al Agua Pez”, una propuesta que celebra su primera década de vida artística y promueve la imaginación y el juego como herramientas de aprendizaje.

El show forma parte de una gira iberoamericana que incluyó un sold out en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, y que continuará por España y México. Su esperado debut en Perú promete una tarde mágica con música en vivo, títeres, teatro y diversión para grandes y chicos.

Un espectáculo con propósito solidario

Más que un concierto, esta presentación será una oportunidad para ayudar. Un porcentaje de la recaudación será destinado a la campaña navideña de Perú Pendiente, organización que desde hace más de doce años impulsa acciones para reducir brechas sociales en el país.

Gracias a esta alianza, cada entrada comprada será un aporte directo para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad reciban juguetes, abrigo y alimentos esta Navidad. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Pequeño Pez invita a las familias a disfrutar de una experiencia única, donde la diversión y la solidaridad se unen para hacer la diferencia.