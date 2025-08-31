Este lunes se conocerán los resultados finales de la reñida contienda entre Perú y Ecuador en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. La disputa enfrenta al pan con chicharrón y tamal peruanos frente al bolón de verde y encebollado ecuatorianos, en unos cuartos de final que han captado la atención mundial.

Con más de 45,8 millones de visualizaciones y 5,2 millones de votos acumulados, el enfrentamiento ya es considerado histórico en redes sociales. Los resultados parciales muestran una ligera ventaja para el desayuno peruano con 51 % de los votos, frente al 49 % del desayuno ecuatoriano. Llanos adelantó que este lunes, al cierre de la votación, se anunciará al ganador oficial.

La contienda ha movilizado a instituciones públicas, autoridades, medios de comunicación e incluso empresas de ambos países, que han alentado con fuerza a sus respectivas propuestas culinarias. Ibai Llanos calificó este duelo como “el más viral” del campeonato, destacando la pasión digital que ha despertado.

En plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, miles de usuarios han compartido memes, recetas y desafíos, defendiendo con fervor la soberanía de su desayuno. Más allá del resultado, el Mundial de Desayunos se ha convertido en un espacio de orgullo cultural, donde la gastronomía latinoamericana brilla con identidad y sabor propio.

Con el marcador aún abierto, los hinchas peruanos y ecuatorianos aguardan con ansiedad el anuncio final. La pregunta que todos se hacen es: ¿se impondrá el pan con chicharrón y tamal o el bolón de verde con encebollado?