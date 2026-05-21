Las familias peruanas continúan teniendo un rol importante en la validación de las relaciones de pareja, incluso en un contexto donde las dinámicas amorosas evolucionan hacia modelos más independientes y conscientes.

Así lo revela el informe “¿Cómo se relacionan hoy los peruanos 2026?”, presentado por Synergy Lab, comunidad de solteros en el Perú, a propósito del Día Internacional de las Familias.

El estudio, elaborado con base en datos de Arellano Consultoría Para Crecer, muestra que las relaciones actuales combinan elementos tradicionales y modernos, donde la opinión del entorno familiar sigue siendo relevante al momento de construir vínculos afectivos.

La familia mantiene peso en las relaciones

Claudia Leno, cofundadora de Synergy Lab, explicó que la familia continúa funcionando como un referente emocional importante dentro de las relaciones de pareja en el Perú.

“La familia sigue teniendo un rol clave en la validación de la pareja; incluso en perfiles modernos, el entorno cercano continúa siendo una referencia importante”, señaló.

No obstante, indicó que también se observa un crecimiento progresivo del individualismo y una mayor búsqueda de independencia emocional.

Las relaciones son más conscientes, pero también más complejas

El estudio advierte que actualmente las personas buscan vínculos más sanos y recíprocos, aunque también existe mayor temor al compromiso y al desgaste emocional.

“El gran desafío hoy no es encontrar pareja, sino aprender a vincularnos de manera más sana, coherente y recíproca. Ese es el nuevo estándar del amor”, sostuvo Leno.

La especialista agregó que hoy muchas personas desean relaciones profundas, pero al mismo tiempo buscan preservar su autonomía personal.

Crece la soltería entre jóvenes peruanos

Según cifras de Ipsos Perú e INEI citadas en el informe, el 42% de peruanos actualmente no tiene pareja.

Dentro de ese grupo, entre un 25% y 30% de jóvenes afirma elegir conscientemente la soltería para priorizar su desarrollo personal y bienestar emocional.

“La soltería ha dejado de ser una espera. Hoy es una elección consciente que responde a una necesidad de crecimiento personal y claridad emocional”, explicó Leno.

Nuevos modelos de familia y relaciones

Por su parte, la psicóloga y psicoterapeuta Ericka Tello señaló que las familias peruanas atraviesan una transformación importante en sus formas de organización y convivencia.

“Hoy encontramos familias unipersonales, monoparentales, ensambladas y también personas que eligen construir desde la soltería”, indicó.

La especialista destacó que esta evolución refleja una mayor libertad para decidir cómo construir vínculos y proyectos de vida.

Asimismo, recordó que la familia sigue siendo “la primera escuela emocional”, espacio donde se desarrollan los estilos de apego, autoestima y formas de relacionarse.

Aplicaciones de citas generan agotamiento emocional

Otro de los hallazgos del informe está relacionado con el impacto de las aplicaciones de citas.

Aunque estas plataformas ampliaron las posibilidades para conocer personas, también han generado vínculos más superficiales y agotamiento emocional.

“No es que no queramos pareja, es que estamos cansados de intentarlo sin resultados claros. Las apps han facilitado el acceso, pero han debilitado la calidad de la interacción”, advirtió Claudia Leno.