Power Con 2025 se realizará en Lima del 12 al 14 de septiembre en el Castillo Rospigliosi, en Santa Beatriz, reuniendo a fanáticos de los Power Rangers y la cultura pop. El evento contará con la presencia de Christopher Khayman Lee y Justin Nimmo, de Power Rangers en el Espacio, así como Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de Power Rangers Fuerza Salvaje.

Los asistentes podrán participar en sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con los actores, además de actividades temáticas, exhibiciones y una zona de merchandising. También estará presente Sketch Ellis, ilustrador de cómics de Power Rangers de Boom Studios, para un encuentro con los fans.

La programación incluye trivias, concursos de dibujo, pasarela ranger, concursos de cosplay y presentaciones en vivo. Entre los puntos destacados están las presentaciones de cada actor invitado y el cierre con los Power Rangers en escenario.

El evento se desarrollará desde el mediodía los tres días y las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 15. Los organizadores prometen una experiencia llena de nostalgia y acción para todas las edades.

LISTA DE ACTIVIDADES

Viernes 12 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Presentación de Club de fans

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – INAUGURACIÓN POWER.COM – POWER RANGER EN ESCENARIO

3.30 pm – Concurso de dibujo – Sketchellis y Mark Torres

4.30 pm – Club de fans

5.00 pm – Trivia Ranger

5.30 PM – POWER RANGER – JACK GUZMAN

6.30 pm – Kami Anisong

7.30 pm – Pasarela Ranger

8.00 PM – POWER RANGER - ALYSON KIPERMAN

8.30 PM - POWER RANGER en escenario

Sábado 13 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Presentación de Club de fans

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – POWER RANGER – JUSTIN NIMMO

3.30 pm – Pasarela a cargo de Suit up

4.30 pm – Karen GL

5.30 pm – Canta y Gana

6.00 pm – Baileton

6.30 PM – POWER RANGER – PHILLIP ANDREW

8.00 pm – Concurso Cosplay

9.00 PM – POWER RANGER EN ESCENARIO

Domingo 14 de setiembre

12.00 M - APERTURA DE PUERTAS

1.00 pm – Concurso Cosplay infantil

2.00 pm – Trivia Ranger

2.30 PM – ILUSTRADOR – SKETCH ELLIS

3.00 pm – Trivia Ranger

3.30 pm – Presentación Tienda multimarca DIA DEL COMIC FESTIVAL

4.30 PM – POWER RANGER – CHRISTOPHER KHAYMAN LEE

5.30 pm – Final de Concurso de Cosplay

7.00 pm – Black Pegasus

8.00 PM – CLAUSURA – POWER RANGER EN ESCENARIO