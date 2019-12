Han pasado más de dos años desde que estrenó el último intento de actualizar a los Power Rangers y tratar de repetir el éxito que obtuvo en los años 90; sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Aunque la película dirigida por Dean Israelite contó con un reparto más que llamativo con nombres como Becky G, Naomi Scott y Elizabeth Banks, no tuvo la aceptación deseada.

Sin embargo, el cine actual siempre da segundas oportunidades y parece que los Power Rangers la tendrán. Según informó The Hollywood Reporter, Paramount Pictures ya habría fichado al director para el filme.

Según el portal internacional, Jonathan Entwistle, creador de “The End Of The F***ing World” estará a cargo del reinicio de los Power Rangers. Aún no se confirma a ningún miembro del elenco.

Además, la historia, escrita por Patrick Burleigh, implicará un viaje en el tiempo que llevará a los héroes a la década de los 90, y al estilo de 'Regreso al Futuro', tendrán que descubrir cómo volver a el presente.

Hasta el momento no hay más detalles del proyecto, pero sí existe una gran expectativa entre los fanáticos de los Power Rangers, quienes esperan que un reboot de pie al inicio de una nueva saga de los héroes.