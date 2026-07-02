Amazon MGM Studios y Prime Video revelaron el primer tráiler y las imágenes oficiales de La Boca del Diablo, un nuevo thriller de supervivencia que llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de julio en más de 240 países y territorios.

El adelanto fue presentado durante el Obsessed Fest, donde se ofreció un primer vistazo a la producción, que combina suspenso, terror y acción en un entorno claustrofóbico.

Una expedición que se convierte en una lucha por sobrevivir

La historia sigue a cinco amigos que viajan a la costa de Tailandia para vivir una última aventura juntos. Sin embargo, el recorrido cambia de forma inesperada cuando ingresan a La Boca del Diablo, un remoto sistema de cuevas subterráneas.

Tras una fuerte tormenta que inunda el laberinto natural, el grupo descubre que no está solo. Una criatura desconocida y letal, que ha sobrevivido bajo el agua, comienza a perseguirlos mientras intentan encontrar una salida.

Atrapados en la oscuridad y enfrentando el miedo, la desorientación y la falta de confianza, los protagonistas deberán tomar decisiones extremas para intentar salir con vida.

Reparto y equipo creativo

El elenco principal está integrado por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong.

La película está dirigida por Jeff Wadlow, quien también participa como productor junto a Basil Iwanyk y Erica Lee.

El guion fue escrito por Aja Gabel y Myung Joh Wesner, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Carsten H. W. Lorenz, Will Flynn y Sam Greenberg.

Estreno mundial

La Boca del Diablo estará disponible de forma exclusiva en Prime Video a partir del 29 de julio, con lanzamiento simultáneo para audiencias de más de 240 países y territorios.