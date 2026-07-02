Durante el Obsessed Fest, Prime Video mostró el primer adelanto de La Boca del Diablo, una película de suspenso ambientada en un sistema de cuevas inundadas en Tailandia, donde un grupo de amigos deberá luchar por sobrevivir.
Durante el Obsessed Fest, Prime Video mostró el primer adelanto de La Boca del Diablo, una película de suspenso ambientada en un sistema de cuevas inundadas en Tailandia, donde un grupo de amigos deberá luchar por sobrevivir.

Amazon MGM Studios y Prime Video revelaron el primer tráiler y las imágenes oficiales de La Boca del Diablo, un nuevo thriller de supervivencia que llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de julio en más de 240 países y territorios.

El adelanto fue presentado durante el Obsessed Fest, donde se ofreció un primer vistazo a la producción, que combina suspenso, terror y acción en un entorno claustrofóbico.

Una expedición que se convierte en una lucha por sobrevivir

La historia sigue a cinco amigos que viajan a la costa de Tailandia para vivir una última aventura juntos. Sin embargo, el recorrido cambia de forma inesperada cuando ingresan a La Boca del Diablo, un remoto sistema de cuevas subterráneas.

Tras una fuerte tormenta que inunda el laberinto natural, el grupo descubre que no está solo. Una criatura desconocida y letal, que ha sobrevivido bajo el agua, comienza a perseguirlos mientras intentan encontrar una salida.

Atrapados en la oscuridad y enfrentando el miedo, la desorientación y la falta de confianza, los protagonistas deberán tomar decisiones extremas para intentar salir con vida.

Reparto y equipo creativo

El elenco principal está integrado por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong.

La película está dirigida por Jeff Wadlow, quien también participa como productor junto a Basil Iwanyk y Erica Lee.

El guion fue escrito por Aja Gabel y Myung Joh Wesner, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Carsten H. W. Lorenz, Will Flynn y Sam Greenberg.

Estreno mundial

La Boca del Diablo estará disponible de forma exclusiva en Prime Video a partir del 29 de julio, con lanzamiento simultáneo para audiencias de más de 240 países y territorios.

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