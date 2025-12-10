Con el aumento de la humedad y los cambios climáticos, mantener el peinado durante el día se ha convertido en un paso esencial dentro de las rutinas de cuidado personal. Ya no se trata solo de estética: conservar la forma del cabello aporta comodidad y seguridad.

Gracias a la innovación en tecnología capilar, hoy existen fórmulas que ofrecen control sin rigidez, resistencia a climas adversos y un acabado natural al tacto. En ese marco, la marca de styling got2b, de la empresa alemana Henkel, presenta alternativas diseñadas para fijar el peinado sin dejar residuos ni afectar la salud del cabello.

Firmeza sin residuos: geles para alta fijación

Para quienes buscan que el peinado se mantenga intacto pese a la humedad o el calor, los geles de alta fijación siguen siendo una herramienta efectiva. Estos permiten moldear el cabello y definir estilos con precisión, garantizando que el acabado no se desarme con el paso de las horas.

El Gel Glued de got2b ofrece fijación extrema capaz de soportar agua y sudor. Su textura ligera proporciona firmeza con apariencia natural, sin efecto pegajoso ni residuos, incluso tras largas jornadas o exposición al calor. La recomendación es aplicarlo sobre el cabello ligeramente húmedo y distribuirlo de manera uniforme.

“En Henkel, la innovación no es solo una palabra, es nuestro compromiso diario. […] Con got2b, buscamos que nuestros clientes se sientan seguros y cómodos, sin importar las condiciones”, señaló Kiara Prevost, gerente de marketing para Henkel Peruana.

Control de frizz y definición flexible

El frizz, uno de los efectos más evidentes de la humedad, puede prevenirse con espumas moldeadoras, que aportan estructura sin endurecer el cabello. Son una opción ideal para personas con rizos u ondas, ya que brindan definición y suavidad duradera.

La Espuma Moldeadora Twisted de got2b ayuda a formar los rizos y controla el encrespamiento por hasta 96 horas, además de ofrecer protección frente al calor del secador y reducir el daño térmico.

Un toque final que protege del clima

Para sellar el peinado y prolongar su duración, una laca ligera es el complemento ideal. Este tipo de producto crea una película protectora que evita el frizz y mantiene el estilo sin restar movimiento.

La Laca Glued de got2b destaca por su fijación extrafuerte, que mantiene el cabello en su sitio hasta el próximo lavado. Su fórmula no genera sequedad ni residuos, brindando un acabado flexible y natural.