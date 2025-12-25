Un video publicado en TikTok sobre una fiesta de promoción escolar alcanzó más de un millón de visualizaciones y se convirtió en tema de conversación en redes sociales. El motivo del furor no fue la celebración en sí, sino el nombre que los estudiantes eligieron para identificar a su promoción: ‘CTMR’.​

Las siglas captaron inmediatamente la atención de los usuarios por su evidente doble sentido en el lenguaje coloquial peruano. Sin embargo, lo que terminó por viralizar el contenido fue el significado real que los estudiantes le asignaron: “Cinco temporadas de memorables recuerdos”, una frase que combina emotividad con un toque de picardía.​

La mezcla entre el acrónimo polémico y la frase sentimental generó miles de reacciones. Algunos usuarios celebraron la creatividad de los jóvenes, mientras que otros simplemente compartieron el video entre risas y comentarios sobre el ingenio detrás de la elección.​

Usuarios recuerdan nombres de sus promociones

El fenómeno desató una cadena de recuerdos en redes sociales. Decenas de personas comenzaron a compartir los nombres de sus propias promociones escolares, demostrando que este tipo de creatividad ha sido una constante a lo largo de los años.​

Entre los ejemplos más compartidos destacan ‘CAFÉ’ que significa “Cinco Años Fingiendo Estudiar”, ‘JAJA’ interpretado como “Juntos Aprendimos, Juntos Acabamos”, y ‘NOSE’ que representa “Nunca Olvidarnos Siempre Extrañarnos”. Otras promociones optaron por nombres como “Hakuna Matata” o “NEON”, sumándose a la tendencia de crear identificadores con doble lectura.​

El clip se difundió rápidamente en TikTok y otras plataformas, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. La promoción escolar logró, sin haberlo planeado, convertirse en un fenómeno nacional que trascendió el ámbito local.​La viralización demuestra cómo un detalle aparentemente simple puede generar impacto masivo en redes sociales cuando combina humor, creatividad y un contexto que conecta con la audiencia