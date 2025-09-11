Este jueves 11 de septiembre llega a los cines del Perú “Putin”, la controvertida película del director polaco Patryk Vega, que ya viene generando debate en el circuito internacional. Clasificada como biopic, thriller, acción y drama, la producción utiliza de manera audaz la tecnología de inteligencia artificial y deepfake para recrear en pantalla el rostro del presidente ruso Vladímir Putin.

El filme recorre más de seis décadas de la vida del mandatario, alternando entre lo real y lo ficticio en dos planos narrativos: uno material y otro metafísico. La historia parte de su infancia en la Unión Soviética, su juventud en el Leningrado de los años sesenta, su paso por la KGB, la tragedia de Chernóbil, la caída de la URSS, su ascenso político y finalmente la invasión de Ucrania en 2022.

Bajo el lema “el poder absoluto nunca es suficiente”, la cinta combina humor negro, sátira y drama para ofrecer un retrato incómodo, pero también fascinante, sobre la construcción del poder. El actor Sławomir Sobala, quien estudió durante dos años los gestos y movimientos de Putin, presta su cuerpo para que la inteligencia artificial proyecte sobre él la imagen del mandatario, alcanzando un realismo difícil de lograr con maquillaje convencional.

Con un presupuesto de 15 millones de euros y programada para estrenarse en más de 60 países, la película promete ser un fenómeno cultural que mezcla política, tecnología y espectáculo. En el Perú, se podrá ver en diversas salas desde este 11 de septiembre.

🎬 Tráiler oficial: Míralo aquí