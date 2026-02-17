A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino se rige por un calendario lunar y organiza los años en ciclos de doce animales.

Cada signo no solo representa un periodo temporal, sino que también se asocia con características específicas que, según la tradición, influyen en la personalidad y el destino de quienes nacen bajo su regencia.

Para saber qué animal eres, basta con identificar tu año de nacimiento dentro de la siguiente lista:

Signos del horóscopo chino, años y elementos

Rata: 1960 (Metal), 1972 (Agua), 1984 (Madera), 1996 (Fuego), 2008 (Tierra), 2020 (Metal)

1960 (Metal), 1972 (Agua), 1984 (Madera), 1996 (Fuego), 2008 (Tierra), 2020 (Metal) Buey o Búfalo: 1961 (Metal), 1973 (Agua), 1985 (Madera), 1997 (Fuego), 2009 (Tierra), 2021 (Metal)

1961 (Metal), 1973 (Agua), 1985 (Madera), 1997 (Fuego), 2009 (Tierra), 2021 (Metal) Tigre: 1962 (Agua), 1974 (Madera), 1986 (Fuego), 1998 (Tierra), 2010 (Metal), 2022 (Agua)

1962 (Agua), 1974 (Madera), 1986 (Fuego), 1998 (Tierra), 2010 (Metal), 2022 (Agua) Conejo: 1963 (Agua), 1975 (Madera), 1987 (Fuego), 1999 (Tierra), 2011 (Metal), 2023 (Agua)

1963 (Agua), 1975 (Madera), 1987 (Fuego), 1999 (Tierra), 2011 (Metal), 2023 (Agua) Dragón: 1964 (Madera), 1976 (Fuego), 1988 (Tierra), 2000 (Metal), 2012 (Agua), 2024 (Madera)

1964 (Madera), 1976 (Fuego), 1988 (Tierra), 2000 (Metal), 2012 (Agua), 2024 (Madera) Serpiente: 1965 (Madera), 1977 (Fuego), 1989 (Tierra), 2001 (Metal), 2013 (Agua), 2025 (Madera)

1965 (Madera), 1977 (Fuego), 1989 (Tierra), 2001 (Metal), 2013 (Agua), 2025 (Madera) Caballo: 1966 (Fuego), 1978 (Tierra), 1990 (Metal), 2002 (Agua), 2014 (Madera), 2026 (Fuego)

1966 (Fuego), 1978 (Tierra), 1990 (Metal), 2002 (Agua), 2014 (Madera), 2026 (Fuego) Cabra u Oveja: 1967 (Fuego), 1979 (Tierra), 1991 (Metal), 2003 (Agua), 2015 (Madera), 2027 (Fuego)

1967 (Fuego), 1979 (Tierra), 1991 (Metal), 2003 (Agua), 2015 (Madera), 2027 (Fuego) Mono: 1968 (Tierra), 1980 (Metal), 1992 (Agua), 2004 (Madera), 2016 (Fuego), 2028 (Tierra)

1968 (Tierra), 1980 (Metal), 1992 (Agua), 2004 (Madera), 2016 (Fuego), 2028 (Tierra) Gallo: 1969 (Tierra), 1981 (Metal), 1993 (Agua), 2005 (Madera), 2017 (Fuego), 2029 (Tierra)

1969 (Tierra), 1981 (Metal), 1993 (Agua), 2005 (Madera), 2017 (Fuego), 2029 (Tierra) Perro: 1970 (Metal), 1982 (Agua), 1994 (Madera), 2006 (Fuego), 2018 (Tierra), 2030 (Metal)

1970 (Metal), 1982 (Agua), 1994 (Madera), 2006 (Fuego), 2018 (Tierra), 2030 (Metal) Cerdo o Jabalí:1971 (Metal), 1983 (Agua), 1995 (Madera), 2007 (Fuego), 2019 (Tierra), 2031 (Metal)

Si naciste en enero o inicios de febrero, es importante verificar la fecha exacta del Año Nuevo Chino de tu año, ya que el cambio de signo no coincide con el 1 de enero.