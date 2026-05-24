Las exigencias del mercado laboral vienen cambiando aceleradamente debido al avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital, situación que obliga a los jóvenes a desarrollar nuevas competencias para acceder a mejores oportunidades de empleo.

En Perú, cada vez más empresas enfrentan dificultades para encontrar profesionales que no solo cuenten con formación académica, sino que además posean habilidades prácticas, digitales y humanas alineadas a las nuevas dinámicas laborales.

Según el World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán en los próximos cinco años, mientras que aproximadamente el 39% de las competencias actuales podrían volverse obsoletas hacia 2030.

Empresas buscan perfiles más adaptables y digitales

Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University, explicó que las organizaciones ya no priorizan únicamente los títulos académicos, sino la capacidad de adaptación y resolución de problemas en entornos cambiantes.

“Las universidades tienen el desafío de alinear sus modelos a lo que hoy demanda el mercado laboral. Más allá de los contenidos, es clave integrar tecnología y habilidades digitales de forma transversal”, señaló.

El especialista añadió que hoy las empresas valoran perfiles capaces de aprender rápidamente, reinventarse y enfrentar nuevos retos impulsados por la transformación tecnológica.

Las cinco habilidades más demandadas

1. Capacidad de adaptación

El entorno laboral cambia constantemente debido a nuevos modelos de negocio y avances tecnológicos.

Por ello, las empresas buscan profesionales flexibles y capaces de responder rápidamente a nuevas exigencias.

2. Habilidades digitales

El manejo de herramientas tecnológicas ya no es exclusivo de áreas técnicas.

Actualmente, competencias digitales e inteligencia artificial son valoradas en sectores vinculados a liderazgo, gestión y toma de decisiones.

3. Pensamiento crítico

Las organizaciones priorizan personas capaces de analizar información, proponer soluciones y tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

La experiencia práctica gana valor

Otra de las competencias más valoradas es la experiencia aplicada.

Participar en proyectos reales o resolver situaciones concretas tiene cada vez más peso frente al conocimiento exclusivamente teórico.

Asimismo, las habilidades blandas continúan siendo fundamentales dentro de los procesos de contratación.

La comunicación efectiva, el liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo destacan entre las capacidades más requeridas en ambientes laborales colaborativos.

Formación flexible y conectada con la realidad laboral

Velazco sostuvo que las empresas buscan perfiles integrales capaces de combinar habilidades técnicas, digitales y humanas.

“Hoy las empresas no solo buscan profesionales que sepan, sino personas capaces de aplicar ese conocimiento en situaciones reales”, indicó.

El especialista también remarcó que la educación deberá orientarse hacia modelos más prácticos, flexibles y compatibles con estudiantes que necesitan trabajar y capacitarse al mismo tiempo.